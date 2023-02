Poble Actiu presenta al ple una moció en suport al personal sanitari de l’Hospital

El dimarts 31 de gener, el ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar per unanimitat la moció presentada per Poble Actiu en suport a les demandes del col·lectiu de professionals sanitaris de l’Hospital d’Igualada. La moció expressa el suport a les demandes dels sindicats sanitaris, insta la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya a reforçar el sistema sanitari català i expressar el suport al col·lectiu de professionals sanitaris.

Suport a les demandes del personal de l’Hospital d’Igualada

Poble Actiu va presentar una moció, aprovada per unanimitat, que plantejava deu mesures per millorar els problemes de gestió de l’Hospital d’Igualada. Per millorar la gestió planteja realitzar un anàlisi profund dels motius pels quals molts professionals han decidit marxar, que la direcció escolti les propostes del personal i canviar l’equip de gerència del Consorci Sanitari de l’Anoia cercant que es centri en garantir un bon servei públic, no només en la simple gestió econòmica. Per millorar les condicions del personal reclama la limitació horària de les jornades laborals i un bon acompanyament cap als nous professionals, un pla per l’estabilització de la plantilla, respectar el dret a vacances del personal sanitari i facilitar espais de formació interdisciplinars per poder garantir la formació, la consolidació dels equips i la millora del servei. Per garantir un bon servei, garantir unes ràtios professional – pacient adequades en totes les especialitats i facilitar una bona atenció a les urgències, evitant que hi hagi persones als passadissos durant hores. Per fer-ho, proposen que cal buscar espais per estades de curta durada, augmentar l’hospitalització a domicili, no tancar llits durant els caps de setmanes i les èpoques de vacances sense preveure un mínim de 20 llits lliures per possibles ingressos.

Suport a les demandes dels sindicats sanitaris

La moció tenia per objectiu donar suport a les reclamacions de les vagues convocades les darreres setmanes per professionals sanitaris, que plantejaven sis demandes. La primera, equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic de salut de Catalunya, amb independència del prestador per al qual treballen. La segona, establir una reducció de les ràtios professional/usuaris i que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcte assistència i redueixin l’actual càrrega laboral. La tercera, dotar d’estabilitat el personal sanitari augmentant l’oferta pública de places de professionals sanitaris per posar fi als contractes temporals i eventuals. La quarta, augmentar el pressupost de salut de la Generalitat de Catalunya i destinar un 25% del pressupost a l’Atenció Primària perquè esdevingui el veritable fonament del sistema sanitari públic. La cinquena, la jornada laboral de 35h setmanals pel torn diürn i reducció de la jornada pel torn nocturn o exempció de guàrdies i treballar caps de setmana pels majors de 50 anys. La sisena, aturar i revertir les externalitzacions, internalitzar el SVB del SEM, el telèfon 061 i el SAD i exigir una sanitat de gestió, titularitat i provisió 100% pública.