Les fractures dentals són ruptures o caigudes d’una dent o de part d’ella a causa d’un cop o trauma.

Aquestes fractures poden esdevenir tant en dents temporals com en permanents. La causa més comú d’una fractura dental són caigudes, esports de contacte, accidents i cops sobre les mateixes.

Altres causes són les càries molt avançades, una gran descalcificació de la peça, desgast, desmineralització o un hàbit d’apretament dental diürn, nocturn o ambdós.

Hi ha varis tipus de fractures i es classifiquen en funció de la profunditat de la mateixa, és a dir, si només afecta a la corona de la dent o si afecta a corona i arrel.

Es diu que és una fractura no complicada si només afecta a la corona arribant només a l’esmalt, i la fractura complicada que pot ser més profunda arribant a dentina o inclús al nervi, generant molt més dolor.

El tractament també varia en funció d’aquesta profunditat, necessitant només una reconstrucció en casos més superficials o endodonciant la peça (tractament de nervi) quan la fractura està propera i afecta al nervi de la mateixa.

Hi ha casos en què és tant extensa la fractura que posteriorment cal una funda per poder reparar-la.

Si la fractura afecta a l’arrel de la dent, moltes vegades no es pot recuperar i cal procedir a l’extracció dental.

A part de les fractures també ens podem trobar peces fisurades. En ocasions passen desapercebudes, ja que visualment no s’observa cap falta de tros dental. Poden ser asimptomàtiques i passar desapercebudes durant molt de temps o ser doloroses als canvis de temperatures i a la masticació (també en funció de la profunditat de la fisura).

Si les fisures no generen cap molèstia, es poden controlar o podem segellar la superfície de l’esmalt per evitar molèsties.

En canvi, si hi ha molt dolor, és probable que sigui profund afectant el nervi i sigui necessari tractar-lo, tot i que cal avisar que sovint té mal pronòstic i moltes vegades s’acaba perdent la dent.

Per últim pots patir el que s’anomena una avulsió. Es produeix quan degut a un cop sec sobre la dent i aquesta es perd.

En aquest cas, si la dent és de llet no es torna a reimplantar, ja que la peça nova que sortirà substituirà la nova i a vegades reimplantar-la suposa que la nova pugui tenir problemes posteriors per erupcionar correctament.

Si la dent és definitiva, és important que es recuperi aquesta dent, es posi en suero, llet o saliva sense manipular-la massa i acudeixis al dentista d’immediat per reimplantar-la. S’estima que si passen més de 2 hores, l’èxit posterior de la reimplantació baixa en picat i pot fracassar el tractament.

El dentista reimplanta la dent i la ferulitza amb les peces contigües, tracta el nervi i li fa controls radiològics de seguiment.

Principalment, per evitar fractures dentals hauries de:

– Mantenir un bons hàbits d’higiene bucodental per evitar càries i la desmineralització de l’esmalt dental.

– Realitzar revisions periòdicament al dentista per diagnosticar i tractar precoçment lesions de càries, fisures, desgasts o desmineralitzacions.

– Vigilar amb l’ús que donem a les nostres dents. No utilitzar-les per obrir envasos, ni per tallar fils o altres objectes, vigilar amb els aliments durs…

– Posar-se una fèrula de descàrrega a les nits si les apretem.

– Posar-te un protector bucal si practiques algun esport de contacte.