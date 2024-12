El FOTOCAT 24 reconeix altre cop el talent i l’excel·lència del món fotogràfic a Catalunya

Els passats 23 i 24 de novembre, a la població de Sant Feliu de Llobregat, i a les dependències de l’auditori del Palau Falguera, va tenir lloc una nova celebració del FOTOCAT, en aquest cas FOTOCAT 2024, el Festival de Fotografia de Catalunya, convocat per la Federació Catalana de Fotografia, i destinat únicament i exclusiva a les fotògrafes i els fotògrafs d’aquesta entitat federativa, a partir d’una convocació que reconeix el talent i l’excel·lència del món fotogràfic a Catalunya; raó per la qual, tot i no haver pogut formar-ne part a causa d’un desafortunat refredat, entenc ineludible -com a comunicadora de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada- de transmetre i dedicar-hi les següents paraules.

Carmel·la Planell Lluís

Així, les convocatòries per a aquestes dues dates, després de l’acte de benvinguda a càrrec del vicepresident de la Federació Catalana de Fotografia, Xavier Rafanell, incloïen, per al dissabte 23 de novembre, el 14è Congrés de Jurats de Fotografia de Catalunya, on es va participar a tot el públic d’unes molt oportunes i interessants ponències sobre l’univers fotogràfic als nostres dies: “Un món en moviment”, a càrrec d’Anna Surinyach; “La meva visió fotogràfica, com a fotògraf i com a jurat”, a càrrec de qui ha estat Premi Ciutat d’Igualada de Fotografia, Txema Lakunza; “No són idees, són sentiments”, a càrrec de Paola De Grenet i “Robant el focus: donar-se a conèixer i destacar com a fotògraf avui en dia”, a càrrec d’Antonio Garci; actes que van veure unes oportunes pauses en uns prou concorreguts esmorzar i posterior dinar de gala. Seguidament, el diumenge 24 va tenir lloc la 17a edició dels Premis de Fotografia GALA 50mm, un acte amenitzat musicalment, que va veure els respectius Lliurament de Distincions de la Federació Catalana de Fotografia; Lliurament de Premis de la Lliga Catalana de Fotografia; a més de la Presentació de la Donació de l’Obra d’Agustí Centelles i el Lliurament del Premi Catalunya 2023, de Fotografia; un complet esdeveniment en què van ser reconeguts per la seva participació en diversos concursos de fotografia, al decurs del 2023, Joanjo Salmerón i Marc Quintana, membres de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, obtenint una particular distinció per part de la Federació Catalana de Fotografia.

Novament, amb aquesta habitual celebració de la Festa de la Fotografia es convoca i es reuneix a una notable concurrència d’amants de la càmera fotogràfica per a posar en valor el més que majúscul protagonisme que, instantània rere instantània, va guanyant la imatge la imatge fotografiada, cada cop més suportada per unes càmeres i uns programes fotogràfics summament sofisticats. I, al capdavall, un acte més, i summament reeixit, de cultura i art fotogràfic, i d’una viva i memorable comunicació entre els/les membres de les diferents agrupacions, en què hi va ser representada la nostra entitat igualadina per Robert Domínguez, el vicepresident.