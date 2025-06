Castellolí escalfa motors per a la segona edició de la Ratafira

El proper 14 de juny, Castellolí es convertirà de nou en la capital catalana de la ratafia amb la celebració de la segona edició de la Ratafira. Després de l’èxit de l’any passat, la fira torna amb un format ampliat per acostar el món de la ratafia a tota mena de públic, amb una clara aposta per la cultura popular i la participació familiar.

La jornada tindrà lloc al centre del poble i s’allargarà durant tot el dia, fins a les 10 del vespre. La ratafia, un licor tradicional fet amb nous verdes i herbes aromàtiques —moltes de les quals es recullen just en aquesta època de l’any— serà la gran protagonista de la festa, connectant amb el calendari natural i l’essència de la celebració.

El programa arrencarà a les 9.30 h amb una sortida al bosc per recollir plantes remeieres i aromàtiques necessàries per elaborar la ratafia, una activitat que enguany incorpora com a novetat un mapa específic de recollida. A partir de les 10 h s’obriran una desena de parades on els visitants podran tastar i conèixer diferents marques de ratafia, comprar plantes per elaborar-ne, així com formatges, xarrups commemoratius i samarretes oficials com a part del marxandatge de la fira.

A mig matí, la programació inclourà diverses activitats destacades: una xerrada de Jordi Graells i el taller “Com fer una ratafia amateur”. Paral·lelament, tindrà lloc el vermut musical amb punxa-disc, a càrrec de Fresh Cows, que amenitzarà l’ambient mentre es desenvolupen altres activitats, com un concurs de tallar troncs i una exhibició de construcció de murs de pedra seca, dues noves propostes que donen protagonisme als oficis tradicionals.

La gastronomia tindrà un paper destacat amb l’organització d’un dinar popular en format de porcada, cuinada en directe. A la tarda, la música continuarà amb un tardeo punxat en directe, que donarà pas a una altra gran novetat d’aquesta edició: el concert del grup ‘Pascuals i els Desnatats’, per posar el punt final a una jornada que vol ser tant festiva com cultural.

Entre les novetats també hi destaca una exposició de ratafies antigues, ubicada a l’espai de La Brillante, pensada per oferir un context històric i visual a aquesta beguda tan arrelada al territori. A més, els infants tindran el seu propi espai amb una zona lúdica d’inflables durant tot el dia i un contacontes a càrrec de Núria Planell. El programa complet de les activitats es pot consultar al web castelloli.cat

Des de l’organització, es destaca la voluntat de créixer i consolidar-se. Enguany s’espera incrementar l’assistència, tant del públic ratafiraire com del familiar, amb l’objectiu que la fira sigui per a tothom i que la cultura popular hi tingui un pes central. Els organitzadors també assenyalen que, després de l’èxit de la primera edició, ara volen consolidar el projecte i esdevenir una fira de referència.

Les marques de ratafia que hi participen són ‘Moliné’, ‘L’Avi Guillem’, ‘Ratafia Mina i vermouth Dos Deus’, ‘Pauné’, ‘Arrels de ‘Retassia’, ‘Talamanca’, ‘Carboners’, ‘Gabarró & Feixa’, ‘L’Hòstia’. Aquesta iniciativa rep el suport incondicional de l’Ajuntament de Castellolí , a qui els organitzadors volen agrair especialment les facilitats i l’empenta que ens han donat per tirar endavant aquesta edició i fer-la créixer. També hi col·laboren la Penya Blaugrana de Castellolí i l’Ecomercaderet. La imatge gràfica del cartell ha estat dissenyada per l’artista Daniel Prat.