A La Corsetería, banyadors i biquinis pensats per fer-te sentir còmoda, elegant i segura

Els biquinis són una de les peces de bany més populars entre les dones. Entre els biquinis, la part de dalt de biquini de capacitat juga un paper fonamental per veure’t i sentir-te bella. Treballem en models que et facin sentir elegant i bella alhora, fugint de qualsevol tipus de vulgaritat. Busquem, a més, que les nostres parts superiors de biquini us donin tota la cobertura que necessiteu, així com tot el suport necessari dins l’aigua. Un dels aspectes més importants de la part superior d’un biquini és la resistència al moviment ja que cobreix una de les parts del cos que més exposada es veu als moviments bruscos.

L’estil més popular a la part de baix dels biquinis són els models d’estil de tall alt. Aquest tipus de models té un tall alt a la part inferior de les cames i una cobertura més completa a la part posterior. És una opció molt popular entre les dones que busquen una cobertura completa i una aparença més clàssica.

A més dels dissenys, la part de baix del biquinis també venen en una varietat de materials i colors. Els materials més comuns per als biquinis són el niló i l’spandex, ja que són lleugers, duradors i resistents a l’aigua. També hi ha opcions de biquinis part de baix fets de materials més luxosos, com la seda o el setí.

Descobreix peces de bany dissenyades per realçar la bellesa amb comoditat, suport i un estil atemporal que t’acompanyarà estiu rere estiu

Pel que fa als colors, per a les parts de sota biquinis tenim disponible una àmplia gamma de tons i estampats. Des dels colors clàssics com el negre i el blanc fins als colors vibrants i cridaners com el rosa i el groc, hi ha opcions per a tots els gustos i preferències. Els estampats també són populars, des dels clàssics estampats de flors i ratlles fins als dissenys més atrevits i audaços.

Pocs vestits de bany són tan elegants com els vestits de bany d’una peça. Amb el seu port distingit i elegant, el banyador de dona escot quadrat fa dècades que ajuda dones de tot el món a projectar la imatge que desitgen. A més, els vestits de bany d’una sola peça resulten comodíssims i són fantàstics per a la pràctica d’esports com la natació. Si el que busques és sentir-te còmoda i sense preocupacions, aposta pel banyador de dona que millor s’adapti a les teves necessitats i característiques pròpies. Un secret, qui es compra un vestit de bany d’una peça fa una compra d’un article que, ben cuidat, pot acompanyar-te durant tota la vida. I és que aquest clàssic de les nostres platges no té data de caducitat, sent immune a modes i al pas del temps.