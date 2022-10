Formació i Treball recull 1.536 quilos de roba usada a Vallbona durant el primer semestre

Formació i Treball ha recollit 1.536 quilos de roba usada a Vallbona d’Anoia durant el primer semestre del 2022 a través d’un contenidor del municipi per garantir la sostenibilitat mediambiental del municipi. Així mateix, a Catalunya, Formació i Treball ha gestionat 21.313.000 kg de roba i complements a les seves plantes durant el 2021; en concret la de Sant Esteve Sesrovires, la més avançada del sud d’Europa.

De nou aquestes xifres en positiu indiquen que cada vegada en major mesura la ciutadania té com a referent els contenidors de la Fundació, vinculats als projectes Moda re- de Cáritas i Roba Amiga, per realitzar donacions de roba i complements en bon estat que ja no utilitzen.

A Catalunya, es canalitza mitjançant més de 1.203 contenidors ubicats a més de 235 municipis. I a grans trets, el 55% del tèxtil recollit es prepara per a la reutilització a Espanya i d’altres països; el 40% es prepara per al reciclatge en noves fibres i fils; i un 5% per a cogeneració elèctrica i calorífica.

Però, que hi ha darrere de cada bossa donada?

– Es creen llocs de treball per a persones en situació de vulnerabilitat. Les persones que instal·len i fan la recollida dels contenidors, les que fan la selecció d’aquest tèxtil per tipologia, les que la tornen a posar en el circuit comercial; totes elles compten, gràcies al projecte tèxtil, amb un contracte d’inserció. És a dir, un itinerari formatiu-laboral de durada mínima de 6 mesos a través del qual compten amb un contracte laboral i el suport d’un/a tècnic/a d’intermediació laboral i un/a encarregat/da del servei productiu que les prepara per a la seva posterior sortida al mercat laboral ordinari. Més del 50% de les persones que finalitzen un contracte d’inserció a Formació i Treball aconsegueixen feina en menys d’un any.

– Es posa en marxa el programa solidari d’Entrega Social, un projecte de la Fundació en col·laboració amb diferents serveis socials municipals, que busca cobrir una necessitat bàsica alhora que dignificar el lliurament de roba a famílies vulnerables. Les famílies derivades poden adquirir les peces que necessiten en un dels punts de venda Botiga Amiga (xarxa d’establiments solidaris de la Fundació) comprant a través de xecs en format QR. Per tant, poden seleccionar la roba en una botiga moderna i competitiva evitant en la mesura del possible l’estigmatització que suposava fins ara en molts casos aquesta ajuda assistencial.

– Impulsem impacte positiu mediambiental. Per cada 4 kg de residu tèxtil degudament gestionat estalviem aproximadament 2 kg d’emissions de CO2. Per tant, la producció responsable que promou Formació i Treball, dins el marc dels ODS de l’Agenda 2030, ha implicat un estalvi d’emissions de CO2 de més de 532.825 tones.

Campanyes de sensibilització pel canvi d’armari

Durant l’any hi ha dos moments en els quals es veu incrementada la recollida: la primavera i la tardor, és justament quan es fa generalment el “canvi d’armari”. D’aquesta manera els mesos vinents començarà la temporada alta de donacions per part de la ciutadania. Així mateix, la roba i complements també arriben a través de les donacions que realitzen empreses i centres educatius en el marc de les campanyes solidàries.

Des de la Fundació volem potenciar aquestes iniciatives sobretot en aquestes èpoques de l’any més propícies per poder sensibilitzar i instaurar hàbits mediambientals sostenibles tant a curt com a llarg termini a la població.

Per tant, des de Formació i Treball agraïm a totes aquelles persones que any rere any confien en el projecte insígnia de l’entitat i animar que aquesta nova temporada es continuïn sumant xifres rècord per continuar lluitant per la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió social i pel compromís mediambiental.