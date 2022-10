Empresaris de la comarca creen un grup del Business Network International

Emprenedora i empresaris de la comarca ha creat un grup de Business Network International (BNI), que el passat dimecres es va presentar en societat en un sopar a l’Hotel Amèrica. Hem parlat amb ells per a conèixer millor els seus objectius. El seu director, Pere Subirana, Agent Inmobiliari, (Finques Subirana); president, Jordi Martínez, Electrodomèstics Martínez; Secretari, Juanjo Pascual, Mobiliari pel descans (Pascual Disseny); Vicepresident, Albert Albareda, Arquitecte (Arquitectes ALPBCN).

Què és el BNI?

BNI (Business Network International, Xarxa de negocis internacional en català) és l’organització de networking per referències més gran i de més èxit del món. Des de fa 38 anys ajuda a empresaris i autònoms a aconseguir nous clients a través del boca-orella de tota la vida, però a través d’un programa estructurat, positiu i professional.

Els principals factors d’èxit són:

Només es permet un professional de cada especialitat dins de cada grup. Per exemple, quan un advocat civil entra a formar part del grup, la seva activitat queda bloquejada, deixant així a la seva competència fora del grup.

No s’admeten comissions per passar contactes. Ens ajudem uns als altres sense demanar-nos res a canvi. Demostrem que som bons professionals, que volem ajudar i que es pot confiar en nosaltres i així els nostres companys ens recomanen.

Quins propòsits tenen els que en formen part? Valors, filosofia, pertinença de grup….

Els que en formen part són empresaris, autònoms, gerents o representants d’empreses. L’únic propòsit és aconseguir nous clients amb l’ajuda de la resta de companys del seu grup. En aquest cas rebem clients als quals hem estat recomanats prèviament per altre professional, per la qual cosa augmenten exponencialment les possibilitats de tancar el negoci.

Els principals valors són:

• Givers Gain

• Construir relacions

• Actitud positiva

• Aprenentatge al llarg de la vida

• Tradició + innovació

• Rendició de comptes

• Reconeixement

La filosofia és “Givers Gain” o “Els que donen rebran”. Si jo t’ajudo a aconseguir nous clients, segur que tu faràs el mateix per mi.

El fet de pertànyer a un grup equival a disposar d’un departament comercial molt potent format per professionals disposats a ajudar-se a trobar nous clients; a part d’això, aporta altres beneficis que de vegades són intangibles. Per exemple:

• Compartir inquietuds o experiències amb altres professionals d’especialitats que no tenen res a veure amb la d’un mateix.

• Tenir accés directe a professionals que d’altra manera seria completament impossible.

• Sentir-se acompanyat en tot moment de persones amb les mateixes inquietuds i problemàtiques.

• Capacitació en tècniques de vendes.

• Capacitació per parlar en públic.

• Xarxa local, nacional i internacional.

• Ser capaç de solucionar problemes als nostres clients o coneguts gràcies a la xarxa.

Pot entrar tothom a BNI? Quins requisits hi ha per formar-ne part? Com feu xarxa per captar a gent?

Tothom que sigui acceptat pel Comitè de Membres pot entrar a un grup de BNI. Només cal tenir una activitat professional i a poder ser, venir recomanat per un dels membres ja existents. En cas de no venir recomanat, el Comitè de Membres haurà de verificar la professionalitat del convidat i avaluar la seva actitud i ganes de participar i aportar.

Per formar part s’ha de passar satisfactòriament una entrevista, acceptar els compromisos i fer el pagament de la quota com a nou membre.

Les persones que ja formen part recomanen a altres professionals creïbles i els conviden a visitar el grup.

Una persona que està associada al Rotary o de la UEA poden ser del BNI?

Clar que sí. Només no podria formar-ne part una persona que ja formés part d’una altra organització que també tingués com a objectiu aconseguir referències, ja que la quantitat d’aportacions es veuria lògicament reduïda. Una persona pot ser membre de BNI tot el temps que vulgui, sempre i quan compleixi els compromisos. Hi ha persones que porten més de 30 anys a BNI.

Quants grups a nivell de Catalunya hi ha? Com es distribueixen, per comarques, per vegueries? Teniu jerarquies dins del grup?

A Catalunya hi ha més de 20 grups actius i més de 10 en formació ara mateix. Els grups es poden crear a qualsevol població, i en cas que aquesta no sigui prou gran, s’afegiran professionals de poblacions veïnes. També es poden formar nous grups en àrees on sigui requerit o necessari per ajudar a una zona a tenir un creixement econòmic.

Dins els grups hi ha jerarquies, com en qualsevol empresa. Amb la diferència que els càrrecs són rotatoris i tothom passarà per tots ells; d’aquesta manera tothom sap què vol dir tenir certes responsabilitats. A més de ser un grup, funcionem com un equip.

Feu formacions? De quin tipus?

Des de fa 38 anys, BNI ha format a professionals d’arreu del món i els ha ajudat a generar negoci de manera diferent. Durant tot aquest temps s’ha acumulat una oferta formativa molt ampla. Tenim al nostre abast una plataforma digital (el “Netflix” de les formacions).

Algunes de les formacions són per exemple:

• Com fer una bona presentació de la meva activitat.

• Com fer una reunió amb un altre professional de manera profitosa per les dues parts.

• Com fer un pitch elevator.

• Com relacionar-me amb altres professionals.

• Preparar un pla d’objectius.

• Com detectar referències en el meu dia a dia.

• Com formar al meu departament comercial.

• Etc.

Ara mateix quants membres teniu? Quines accions teniu pensades de fer?

Al primer grup de l’Anoia som a dia d’avui 30 membres.

A Catalunya: 1.012 membres en més de 20 grups.

A Espanya: 9.500 membres en 292 grups.

BNI Global: 300.000 membres en 10.800 grups en 76 països.

Tindrem en compte qualsevol acció que sigui positiva per a la zona i que permeti ajudar en tot allò que sigui possible.

Hi ha moltes necessitats a cobrir, i com a part del teixit empresarial de l’Anoia volem aportar el nostre granet de sorra.

Teniu previst fer convenis amb altres entitats de la comarca?

Sempre estarem disposats a establir convenis amb altres entitats. Volem generar sinergies amb associacions i gremis del territori. Creiem en la col·laboració i no en la competència. Esperem poder comptar amb les institucions i crear una relació positiva per tots.