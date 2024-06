Finalitza el procés participatiu de Vilanova en què s’invertiran 85.000€

L’Ajuntament ha fet públics els resultats del procés participatiu, que aquest any està dotat de 110.000 €. El procés general, que es va tancar el passat 30 de maig, ha finalitzat amb el buidatge de les dades i la selecció dels projectes més votats que suposaran una inversió de 85.000 €. La resta, 25.000 €, es destinaran als projectes que decidiran els centres escolars i els joves de Can Muscons.

Aquest any, han estat més de 300 les persones que han participat en el procés. 229 han utilitzat el formulari que es va habilitar al web municipal i 79 més, van omplir la butlleta en la carpa informativa que es va instal·lar al mercat.

En la categoria de projectes valorats en 30.000 €, la remodelació del parc infantil del barri La Lluna ha estat l’opció més votada. Aquesta iniciativa busca renovar i millorar les instal·lacions del parc, oferint un espai més segur i atractiu per als infants del barri.

La segona opció en aquesta categoria ha estat la proposta de millores al centre polivalent de Can Papasseit, que inclourà l’actualització de les seves instal·lacions per fer-les més accessibles i funcionals.

En tercera posició, la ciutadania ha escollit la substitució de l’enllumenat del camp de futbol amb lluminàries LED, una mesura per a contribuir a l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Per tant, les dues propostes que executarà l’Ajuntament són la remodelació del parc de La Lluna i les millores de Can Papasseit.

Pel que fa als projectes valorats en 10.000 €, la proposta que ha rebut més vots ha estat la que proposava la compra d’equip de so per al pavelló municipal i el camp de futbol Can Titó. Aquesta inversió permetrà millorar la qualitat del so en els esdeveniments esportius i culturals que s’hi realitzen.

La segona opció escollida ha estat la inversió en material per a esdeveniments, actes socials i entitats, que proporcionarà els recursos necessaris per a la celebració d’activitats comunitàries.

I, per tant, queda exclosa la tercera opció que proposava a la ciutadania la creació d’una filmoteca.

Finalment, en la categoria de projectes valorats en 5.000 €, la ciutadania només podia escollir una inversió i, la més votada ha estat, la de mobiliari urbà, que permetrà millorar l’entorn urbà amb nous bancs, papereres i altres elements.

La segona i tercera opció, que queden descartades, són la compra d’equips de so portàtils, i l’adquisició de nou material per a les classes de gimnàstica.

L’Ajuntament agraeix la participació de la ciutadania així com dels centres escolars que tenen un procés participatiu propi, destacant la importància de la implicació col·lectiva en la presa de decisions que afecten el municipi. Els projectes seleccionats començaran a implementar-se pròximament.