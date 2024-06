Sayaka Shoji amb la Franz Schubert Filharmonia encenten les Nits Musicals de la Brufaganya

No és usual encapçalar la notícia d’un concert amb el nom d’un dels instruments que hi sonaran, però a vegades és imprescindible. Així com l’any 2022 parlàvem de la viola de gamba de Jordi Savall construïda per Barak Norman a Londres l’any 1697, avui hem d’esmentar el violí Stradivarius “Recamier” construït per Antonio Stradivari a Cremona l’any 1729 que el proper dissabte podrem escoltar a les Nits Musicals.

El concert del 15 de juny culminarà la gira que l’orquestra Franz Schubert Filharmonia i la violinista Sayaka Shoji estan fent passant per la Factoria Cultural de Terrassa, el Celler de Vila-seca, el Teatre Kursaal de Manresa, el Teatre Tarragona, el Palau de la Música Catalana de Barcelona i finalment el santuari de Sant Magí.

En aquests llocs s’hi han reunit o s’hi reuniran el virtuosisme de l’artista japonesa i el mestratge de l’orquestra per donar pas a una nova visió de les tan conegudes Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi que Max Richter va recompondre amb gran èxit l’any 2012.

La Franz Schubert Filharmonia està formada per una nova generació dels millors músics del país que actuen sota la direcció de Tomàs Grau, el seu director titular i artístic. Ha col·laborat amb nombrosos solistes de primera línia, ha estat dirigida, entre altres, per Josep Pons, Rinaldo Alessadrini, Edmon Colomer, Antoni Ros-Marbà i ha actuat en sales com el Carnegie Hall de Nova York, El Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Palau de les Arts de València, etc… Fa temporades d’abonament a Barcelona, Tarragona i Lleida… Té també ha fet diverses gravacions discogràfiques.

Sayaka Shoji s’ha tornat reconeguda internacionalment per la seva versatilitat artística única i el profund compromís amb cada repertori. La seva notable visió dels llenguatges musicals prové de la seva barreja d’origen europeu i japonès.

Nascuda a Tòquio, Shoji es va traslladar a Siena, Itàlia, quan tenia tres anys. Va estudiar a l’Accademia Musicale Chigiana i a la Musikhochschule de Colònia i va fer el seu debut europeu amb el Lucerne Festival Strings i Rudolf Baumgartner al Festival de Lucerna i després al Musikverein de Viena als catorze anys.

La seva trajectòria artística professional comença amb el primer premi al concurs Paganini el 1999. Ha estat dirigida pels millors directors i ha actuat amb les principals orquestres del món.

Com dèiem al principi, Sayaka Shoji interpreta un Stradivarius ‘Recamier’ c.1729 que li va cedir amablement Ueno Fine Chemicals Industry Ltd.

Les Nits Musicals de la Brufaganya no defugen pas la incorporació al seu repertori de les últimes tendències del jazz, el gòspel o el swing, ni d’altres composicions contemporànies. En aquest cas la contemporaneïtat ens arriba de la mà de Max Richter amb la The New Four Seasons / Vivaldi Recomposed. Es diu freqüentment que Max Richter porta al límit les nocions d’allò que entenem per música clàssica. L’altre compositor contemporani que escoltarem és l’Arnau Bataller, jove compositor valencià conegut per les seves composicions per a la música del cinema de qui estrenarem Reminiscències de llum.

El concert del demà dissabte començarà a 2/4 de deu de la nit . A partir de mitja tarda ja es pot anar a la Brufaganya i, si voleu, podeu menjar un berenar-sopar a preus mòdics, tot esperant l’hora. Després del concert, com és usual, l’organització obsequiarà tothom amb xocolata desfeta amb coca i pa torrat.

Podeu comprar algunes de les poques entrades que queden a través de la web: www.brufaganya.cat o adquirir-les, si encara n’hi ha de disponibles, la mateixa tarda del concert.