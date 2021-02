Fem un altre 1-O

Els catalans tenim a l’estat en contra. Mai ens afavoreix i sempre està barrinant què fer per perjudicar-nos. Tant a nivell fiscal amb l’espoli de 16.000 milions d’euros anuals, com en el camp sanitari on fins i tot les vaccines que ens toquen per població ens són furtades per a afavorir a les elits governants.

L’Estat també ha mobilitzat al sistema judicial per reprimir-nos. Per fets que, comesos a Espanya, no revesteixen cap tipus de sanció, a Catalunya poden representar multes, presó i inhabilitació. Només a tall d’exemple: mesos enrere l’alcaldessa de l’Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, va ser detinguda unes hores per la seva presumpta vinculació a un cas de corrupció al seu ajuntament. Només en va quedar constància per una nota de premsa. En casos similars, que han acabat amb l’arxivament, que afectin a un polític independentista, tota la premsa espanyola pot assistir en directe a la detenció i escorcoll del sospitós.

Per no citar una vegada mes, les matràfoles comeses per l’Estat al voltant dels pressupostos de la Casa Real Española on, per exemple, acabem de saber que Patrimonio Nacional –l’entitat que gestiona els grans museus- es gasta milions d’euros en aspectes com els quatre ajudes de càmera de Juan Carlos que el serveixen en la seva fugida o les tres piscines de La Zarzuela. En aquest cas, ni el Tribunal de Cuentas, ni el defensor del Pueblo, ni Las Cortes hi han volgut entrar a investigar.

Recordar que diversos polítics catalans han vist embargats els seus béns, per despeses de les consultes del 9-N i del 1-O, tot i que formalment el Tribunal de Cuentas no té competències penals. (Un dia, si voleu, podem parlar del robatori de 31 milions de pessetes de l’ajuntament de Montbui en la dècada dels 80, certificat pel Tribunal de Cuentas, que encara avui no han estat retornats). En això d’aplicar-nos la legislació de l’enemic, Espanya mai no afluixa.

Vol dir que estem indefensos? Gairebé, però els catalans tenim una eina infal·lible: els vots. Si el dia 14 de febrer –o el dia que diguin els jutges- els catalans votem com vàrem votar l’1 d’octubre, haurem guanyat una nova batalla. No serà per mèrits dels polítics nostrats, ans al contrari, sinó per la voluntat majoritària dels catalans.

Quan hem volgut superar partits i sindicats com vàrem fer l’1 i el 3 d’octubre del 2017 o els tres dies d’octubre del 2019 que vàrem paralitzar el centre de Catalunya amb la Marxa en protesta per la sentència del Procés o el tall de la Jonquera… els ciutadans hem vençut l’Estat.

Per això cal superar la por a la covid i anar a votar massivament-amb guants, mascareta i distància, perquè si repetim l’1 d’octubre del 2017 frenarem la repressió.

Votant els catalans som invencibles.