Èxit de participació en la Primera Festa de l’Autisme organitzada per Divergentea amb col·laboració de la Colla Excursionista

Unes dues-centes persones van participar diumenge en la Primera Festa per l’Autisme organitzada per Divergentea a Vilanova del Camí. L’esdeveniment, que es va celebrar amb un gran èxit, va superar les expectatives de l’entitat. Ja divendres van haver de tancar les inscripcions a la botifarrada, perquè la participació era alta.

Des de Divergentea, entitat dedicada a la visibilització i sensibilització del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) la presidenta Carol Nieto expressa l’alegria de la junta per la bona acollida per part de la comunitat. “El que volem” diu “és trencar l’estigma que envolta aquesta condició del desenvolupament, que la gent parli de l’autisme amb naturalitat, que intercanviïn experiències i que es coneguin”.

La jornada va començar amb una caminada solidària en col·laboració amb la Colla Excursionista de Vilanova del Camí, que va reunir més de 180 participants. Cap a dos quarts d’onze del matí els participants es trobaven a les portes del pàrquing de la piscina municipal on l’entitat va fer la venda dels tiquets per a l’esmorzar i per a la rifa, ambdues gràcies a les aportacions dels comerços locals que els van permetre regalar també una bossa per als excursionistes amb aigua i fruita.

Els caminaires van recórrer la ruta de la via blava fins a la creu del Maginet, anant i tornant per diferents parts de la riba del riu. En aquesta volta d’uns 4 kilòmetres van gaudir, no només del sol sinó també del trajecte a la vora del riu, amb força aigua gràcies a les darreres pluges i desglaç, i del paisatge primaveral, “d’arbres primerencs, la colza alta i groga, les roselles i camps de blat i ordi” com expliquen des de la colla, “un espectacle que va convidar a fer fotografies”.

Des de la Colla Excursionista es mostren satisfets d’haver pogut “posar el seu granet de sorra en la gran tasca que fa l’associació” i han agraït la seva iniciativa.



Col·laboracions i donatius

Cap a tres quarts d’onze començava la botifarrada a la zona de les barbacoes del Parc Fluvial. Gairebé van esgotar les existències amb més de 180 entrepans. El DJ local Javi Mancebo va posar música a la festa, que va tenir un altre moment molt esperat amb la rifa dels regals aportats pels comerços i negocis vilanovins.

A més de la caminada i els esmorzars, l’esdeveniment va comptar amb un donatiu solidari de 200 euros per part de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Vilanova del Camí. Aquest import correspon al premi no reclamat d’un sorteig realitzat durant el ball de Nadal, i ha estat destinat íntegrament a la causa de Divergentea per ajudar les famílies amb nens autistes a l’Anoia.