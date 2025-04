Cap de setmana de somni per l’Igualada, amb renovacions incloses

L’Igualada Rigat va aconseguir sumar tres punts capitals davant un rival directe a la classificació, el Noia Freixenet, en superar-lo per 5-2 a la vint-i-quatrena jornada de l’OkLiga. El partit, molt intens, no es va decidir fins als darrers segons quan Marc Rouzé, recentment reconegut com a MVP dels mesos de febrer i març, va aconseguir un doblet per sentenciar el partit i refermar la quarta posició a la taula.

Abans d’arrencar el partit i després que el Seleccionador Nacional, Pere Varias, atorgués el guardó d’MVP a Marc Rouzé, l’Igualada Hoquei Club i l’Ajuntament d’Igualada van voler reconèixer la figura de Jordi Bargalló, que va jugar al conjunt arlequinat les temporades 2006/07 i 2007/08 i que penjarà els patins al final d’aquesta temporada.

El partit va començar de cara pel conjunt visitant, ja que als 30 segons de partit Miguel Cañadillas va veure una targeta blava per agafar Ivan Morales. Martí Gabarró va executar la falta directa, però Guillem Torrents es va estirar per tapar-li els espais al jugador el Noia Freixenet. Pocs segons abans de finalitzar el power-play, Ivan Morales va acabar enviant la bola al fons de la porteria amb un pèl de fortuna.

L’Igualada Rigat va treballar per refer-se del gol matiner del conjunt cavista, i no ho va aconseguir fins a falta de 9:08 pel descans, amb una canonada de Roger Bars que va desviar subtilment Joel Roma per situar l’empat a l’electrònic. A la següent jugada, una nova blava per Llorens va donar l’oportunitat a Jordi Bargalló de tornar a avançar als de Carlos Cortijo des del punt de penal, però el xut del veterà jugador de Sant Sadurní es va estavellar al travesser de la porteria arlequinada. Poc després, una blava per Bargalló va donar l’oportunitat a Bars d’executar una falta directa que no va poder transformar amb una gran aturada de Blai Roca. Tampoc va poder aprofitar l’Igualada Rigat la superioritat numèrica, i amb l’empat al marcador es va arribar al descans del matx.

L’empat, però, va durar poc a la represa: exactament cinc minuts i dos segons, que va ser el que va trigar el Noia a fer la desena falta i donar l’opció a Guillem Llorens de buscar el seu primer gol a l’OkLiga i trencar l’estadística de faltes directes fallar. I Llorens no va fallar, amb un obús de pala que es va colar entre les guardes de Blai Roca per posar el 2-1 i fer vibrar al públic de Les Comes que novament va omplir la graderia.

El partit es va embrutar, i el Noia va caure a la trampa i va veure dues blaves pràcticament de manera consecutiva, una per Xavi Costa i una altra per Toni Salvadó. Les faltes directes no les van poder transformar ni Guillem Llorens ni Joel Roma, però després de l’execució de la segona Llorens va engaltar una bola a l’escaire de la porteria cavista per ampliar l’avantatge al marcador i signar el seu doblet particular en un cap de setmana de gran bagatge golejador pel killer de Masquefa.

Encara va haver-hi una nova falta directa favorable a l’Igualada Rigat per una targeta blava per Morales, però novament Llorens va buscar un xut que va poder desviar el porter de Noia Freixenet. Amb el 3-1, el partit s’encaminava als darrers instants i el conjunt cavista va jugar-se el tot pel tot amb porter-jugador i a una de les primeres accions va aconseguir fer el 3-2 amb una bola penjada que va desviar en boca de gol Xavi Costa.

El Noia Freixenet seguia asfixiant la porteria de Guillem Torrents, que va fer una extraordinària actuació també en el tram final del partit , i en una bola recuperada per la defensa arlequinada Marc Rouzé va trobar la porteria des de la seva àrea, posant el 4-2 a l’electrònic a falta de 45 segons pel final i per fer embogir Les Comes, que encara celebraria un altre gol de Rouzé sobre la botzina a porteria buida per establir el 5-2 definitiu.

L’Igualada Rigat arriba a l’aturada per Setmana Santa en quarta posició de la taula classificatòria en solitari a falta de dues jornades, assolint la fita dels 40 punts a la qual no arribava des de la temporada 2019/20.

Dues renovacions per la temporada vinent

El capità Roger Bars ha renovat el seu compromís amb l’IHC per una temporada, la quarta després de la seva tornada a Les Comes i la desena en total al primer equip igualadí; d’igual manera que el jugador Miguel Cañadillas Martínez, qui també renova per la temporada 2025/26.