Èxit del “Comprant a casa, hi guanyem tots!” de Sant Martí Sesgueioles

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, amb el suport de Diputació de Barcelona, va promoure la campanya “Comprant a casa, hi guanyem tots!”, de l’1 d’agost a l’1 de desembre de 2020. La iniciativa tenia com a objectiu repartir 26.000€ en format talonari i targetes moneder entre la població, per tal de donar suport al comerç i a les empreses de serveis del municipi, i impulsar així el teixit econòmic davant la crisi de la pandèmia de la Covid-19.

En total es van repartir 127 targetes moneder per unitat familiar, amb un valor de 50€ per persona; i 320 talonaris per habitant, amb sis vals de 4€ de descompte per a compres superiors de 20€. Quasi el 70% de les targetes moneder han estat utilitzades entre les diferents empreses de serveis del municipi i, pel que fa als vals de descompte a les botigues de Sant Martí Sesgueioles, la població n’ha consumit més del 55% .

La campanya va destinar els diners pressupostats i no gastats durant el 2020, en motiu de la pandèmia de la Covid-19, a les persones empadronades a Sant Martí Sesgueioles que es trobaven al corrent del pagament d’impostos i taxes municipals.

Més enllà d’ajudar al teixit econòmic de Sant Martí Sesgueioles, l’objectiu de la campanya també ha estat promoure la compra local de la població.

Iniciatives per a ajudar la població davant la pandèmia de la Covid-19

“Comprant a casa, hi guanyem tots!” és una de les diferents actuacions que l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha impulsat per a ajudar a la població davant la pandèmia de la Covid-19.

Per tal de donar suport al sector de la restauració del municipi, recentment també s’ha destinat el pressupost de la festa major d’hivern, no celebrada, a la campanya “El restaurant, a casa!”. La iniciativa ha repartit vals de 12€ a tota la població, per a bescanviar als restaurants de Sant Martí Sesgueioles, a través de menjar per emportar.

A més, el pròxim 14 de desembre comença una nova iniciativa de dinamització comercial, per tal de donar suport a la campanya nadalenca, a través de rasca-rasca amb premis i sorpreses.