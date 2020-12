L’Aurora acull “La Tresquera” de la companyia anoienca La Remeiera

El Teatre de l’Aurora continua la Programació Setembre/Desembre 2020 aquest cap de setmana amb l’obra La Tresquera, de la companyia anoienca La Remeiera. Com madura una persona que ha patit abusos durant la infància? Com i des d’on aprèn a relacionar-se? Com es viu la relació amb la família de sang? A partir de la intenció i no pas des de l’evidència La Tresquera tracta els abusos infantils dins del nucli familiar, de quina manera són viscuts des de la infància i com sovint es viuen en soledat.

Dues germanes es retroben passats els anys per tancar una etapa de les seves vides i alliberar-se del secret que han arrossegat al llarg dels anys. La trobada esdevé una tresquera que les transforma i les ajuda a afrontar un nou futur alliberades del pes de

la infantesa. A mig camí entre el drama i la comèdia, les dues dones reviuran moments del passat que interpel·laran la pròpia experiència de l’espectador.

La companyia anoienca La Remeiera, formada per Helena Fernández i Mònica Torra, porten a escena una temàtica complexa amb l’objectiu d’aportar conclusions, manifestar-ne l’existència i poder trobar espais de diàleg constructiu.

Horari i venda d’entrades

Les representacions de La Tresquera, tindran lloc divendres 11 i dissabte 12 de desembre a les 20 h i diumenge 13 de desembre a les 19 h. Després de la funció de divendres, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat. Els espectadors podran tornar a casa