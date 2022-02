“Crec fermament en el tracte proper com un valor a l’alça”

Entrevista a Montserrat Caro, cofundadora de Finques M.Caro

Soc la Montse, nascuda a Barcelona, filla d’Igualada, mare de dos fills, la Sara i el Jordi, casada amb el Joan Vives. Quarta generació dedicada al sector de la construcció i immobiliari. Cofundadora juntament amb el meu pare de Finques M. Caro. Enguany celebrem el 30è aniversari al servei immobiliari de l’Anoia. Tinc la gran sort de treballar en un sector que requereix de constant formació per tal de créixer com a professional, és un sector que m’apassiona.

Com van ser els inicis de la immobiliària?

Els inicis van ser il·lusionants, el sector immobiliari ha estat sempre arrelat a la nostra família, com a constructors, tècnics, jurista en dret immobiliari. L’any 1991 vam decidir engegar un nou projecte i actuar com agents immobiliaris, després de formar-nos professionalment vam obrir les finques, una perfecta combinació l’experiència del meu pare, que és un grau, amb les ganes de la meva joventut.

A quins municipis treballeu?

Principalment a Igualada i la comarca de l’Anoia. També realitzem gestions arreu de Catalunya, tenim portes obertes a treballar a altres zones. De fet, en aquest moment tenim producte al Pirineu Aragonès-Cerler.

El sector ha canviat molt al llarg de tots aquests anys, no?

Sí. El sector immobiliari en el nostre país està sotmès a un gran canvi. El concepte de propietat, sobretot entre els joves, no és el que era als inicis, sigui per raons laborals, de mobilitat, precarietat laboral o la petjada deixada per la crisi del 2008, el client en un percentatge elevat contempla com a primera opció el lloguer. A part hem d’estar en constant formació que ens proporciona el nostre col·legi d’Apis, que vetlla perquè estem al dia de normatives.

Tot i disposar d’espais a Internet i xarxes socials, el contacte personal amb el client encara és molt important, imagino.

Sí, internet i les xarxes socials han arribat per quedar-se i està molt bé, ens obre una finestra on el ventall d’opcions són infinites. Però crec fermament en el tracte proper com a valor en alça, un servei de proximitat, d’acompanyament i assessorament al client, resoldre dubtes cara a cara i vetllar perquè les transaccions es realitzin de manera satisfactòria.

Què és el més important a l’hora d’ensenyar un pis o una casa?

Visualitzar la finca d’una manera correcta i efectiva per tal de buscar el client idoni, intentant optimitzar el temps a les parts.

Heu hagut de superar moments de molta dificultat, com la crisi del 2008. Us va canviar molt la vostra manera de treballar?

És evident que la crisi ha afectat molts sectors i l’immobiliari és un d’ells. Crec que la crisi també ens ha fet buscar alternatives a les mancances. És a dir, sortir de la zona de confort fa que t’hagis d’espavilar més, el que abans semblava fàcil es complica i ho has de resoldre buscant alternatives com col·laboracions i projectes nous. Tot i que la nostra manera de treballar sempre ha remat seguint una mateixa línia de servir bé al client al màxim possible.

Noteu més demanda de gent de l’àrea metropolitana que vol venir a viure a la comarca, últimament?

Sí, és un fet que els preus d’Igualada i la comarca són més assequibles per a la gent de Barcelona i l’àrea metropolitana. A part, Igualada és una ciutat atractiva per viure, l’emplaçament és ideal, a prop de la capital, la platja i la muntanya. Sense l’estrès de les grans ciutats però amb serveis. La seva gent és propera, trobem qualitat de vida tant per grans com per als petits.

Fan falta pisos de lloguer?

Sí, hi ha molta més demanda que oferta. Necessitem propietaris que apostin per la compra i posterior lloguer o aquells que tenen propietat que optin per posar-la en el mercat del lloguer. Entre altres coses necessitem facilitats institucionals, incentius, i que la Llei de desnonament a persones NO vulnerables sigui més àgil. La Llei 11/2020 del 18 de setembre de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en contractes d’arrendament d’habitatge, ajuda a posar topall als preus, però ens està demostrant que no ajuda que es creï més habitatge de lloguer. L’habitatge és una de les necessitats bàsiques de tot ciutadà i, entre tots, hem de garantir que es produeix en les condicions òptimes i justes per a totes les parts.