Èxit de participació en la Festa de la Tardor de La Tossa de Montbui

En un diumenge on el temps i la temperatura convidaven a gaudir de l’aire lliure, es van acostar moltíssimes persones al cim de La Tossa per participar en les activitats que s’havien preparat per celebrar la Festa de la Tardor.

Es van fer diversos grups de persones, en un cas, va ser un itinerari botànic per conèixer la flora i plantes de l’entorn, guiat per Mercè Cartañà, biòloga, professora i il·lustradora científica, que va despertar molta curiositat i interès, i també un itinerari per fer una visita a l’església i Torre de Defensa recentment remodelada.

Després es va celebrar una missa dins l’església romànica, oficiada per mossèn Josep Ma. Pujol, que va girar entorn de la vida de les persones a la tardor, en convivència amb els canvis de la natura i amb l’espai de reflexió que convida aquesta estació. En mossèn Aquileu de Ruanda va acompanyar la missa amb la música de l’orgue.

La Festa va finalitzar amb la inauguració de l’exposició de pintura “Colors i natura” (tècnica amb acrílics), d’Anna Font Bosque, a la sala d’exposicions del Refugi de La Tossa. L’exposició va comptar també amb molta assistència i interès, i amb la presència de l’Alcalde Jesús Miguel “Shummi” Juárez, la primera tinent d’alcalde, Coral Vázquez, la regidora de cultura, festes i gent gran, Sara Bergantiño i el regidor de promoció econòmica, comerç, turisme, ocupació i seguretat ciutadana, Jordi Bòria.

Aquesta festa tradicional de tardor ha estat organitzada per la Fundació La Tossa, i ha comptat amb la col·laboració del Consorci La Tossa. Recordem que l’any passat, no es va poder celebrar a causa de la pandèmia sanitària.