Igualada posa en marxa una nova zona taronja a davant de Correus

Des d’aquesta setmana L’Ajuntament d’Igualada ha posat en marxa una nova zona taronja al recinte d’aparcaments situat a la confluència entre el carrer de Piera i el Carrer de Calaf. La nova zona taronja ocupa l’espai central del recinte d’aparcaments, oferint un total de 36 places.

Cal recordar que aquest nou espai d’estacionament regulat és gratuït durant una hora i mitja i cal treure tiquet per poder aparcar i controlar el temps de l’estacionament. L’objectiu d’aquesta zona taronja, com les altres que s’han implementat en d’altres espais concorreguts de la ciutat, és facilitar la rotació d’aparcament i dinamitzar el comerç i els serveis del barri. L’horari que seguirà és el mateix que el d’altres zones regulades, de dilluns a dissabte de 9:00 – 13:00 i de 16:00 – 20:00. Cal remarcar que amb aquest canvi no es preveuen afectacions en l’aparcament dels residents a la zona ja que al migdia i al vespre, a partir de les 20h, seguirà sent un aparcament lliure.

La tinenta d’alcalde, Carlota Carner, ha explicat que com en les altres zones taronja de la ciutat, “el canvi s’ha fet de forma consensuada amb els comerciants de la zona que veuen molt positiva aquesta rotació d’aparcaments que facilita que clients i usuaris dels comerços i serveis puguin trobar aparcament amb facilitat”.

A banda d’aquesta Zona Taronja Igualada compta amb d’altres espais d’estacionament gratuït amb temps limitat a l’entorn del Mercat Municipal, a l’entorn del CAP i l’estació i a l’entorn de la Sagrada Família.