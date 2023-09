Èxit al 2n Dinar amb Perspectiva de la UEA de la mà de Xavier Marcet

La Unió Empresarial de l’Anoia va organitzar el 2n Dinar amb Perspectiva, un nou espai creat aquest 2023 amb l’objectiu d’oferir un espai de relació i networking al voltant de ponents de prestigi.

En aquesta ocasió, Xavier Marcet, president de Lead to Change, la Druker Society Barcelona, així com també, professor de la BSM – Pompeu Fabra, conferenciant i columnista en diversos mitjans de comunicació sobre management, estratègia empresarial, innovació i emprenedoria, va realitzar una conferència sobre el “Management del segle XXI”.

En aquest sentit, durant la conferència, Marcet va exposar com en l’actualitat, la gestió de l’empresa aposta per organitzacions ambidextres: un management humanista en un context definit per la tecnologia. A més, el ponent també va fer èmfasi en la necessitat de saber viure amb la capacitat de la incertesa; de prendre decisions ràpides, de tenir perspectiva, de ser eficient; per tal de tenir equips i empreses més competitives.

L’acte, celebrat el passat dijous, va comptar amb més d’una quarantena d’assistents que van poder gaudir d’un dinar a peu dret per afavorir l’intercanvi d’impressions, el networking i poder interactuar amb el ponent a la Finca Can Macià. El 2n Dinar amb Perspectiva va ser patrocinat per Servisimó.