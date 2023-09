Humans de l’Anoia: Mireia Grados Vergara

MIREIA GRADOS VERGARA

Soc la Mireia Grados Vergara, vaig néixer a Igualada l’any 1995 i he viscut sempre en aquesta ciutat. Aquí soc feliç, tinc a la meva família, la meva parella i els meus amics i amigues.

M’apassiona el mar, les postes de sol, la fotografia i tot el que porti blau; el meu color preferit.

Dissenyadora gràfica i docent, però actualment tinc una altra feina mentre ho compagino amb els estudis.

Estic finalitzant un màster en disseny gràfic digital i quan tinc una estona lliure em dedico a fer il·lustracions; les podreu trobar al meu compte d’Instagram @mir.artte

M’agrada estar en constant formació, per això des que vaig acabar la carrera l’any 2018, no he deixat de formar-me.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Es reconeix i es valora la feina d’un/a dissenyador/a i s’aposta per la seva creativitat, ajudant-lo a créixer i que pugui fer el seu camí. Es faciliten les gestions per emprendre

i es fa un bon acompanyament del projecte.