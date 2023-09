Control Financer: “El nostre Know-how és garantia de resultats”

Control Financer va néixer el 2020 a Igualada, en plena pandèmia. Ofereixen serveis basats en consultoria financera, optimització de recursos, estratègies i recursos humans a empreses flexibles que necessitin aquest servei d’outsourcing.

Quin és el servei que ofereixen?

Control Financer és una consultoria especialitzada a ajudar petites i mitjanes empreses a millorar la rendibilitat de les seves empreses gràcies a implantar els sistemes de control de costos i gestió de la rendibilitat que utilitzen les grans empreses.

Fan la seva activitat a Igualada des del 2020. Com ha evolucionat el servei?

Sí, vam començar en plena pandèmia de la covid quan vam veure que la gran majoria de PYMES basen la seva presa de decisió en la seva experiència i en les sensacions que tenen en cada moment. La gran majoria de vegades encerten, ja que són les persones que més coneixement tenen però si som capaços d’afegir l’anàlisi financera, les decisions tenen una base més sòlida i numèrica, fet que fa que la probabilitat d’èxit incrementi.

Actualment prestem els nostres serveis no només a la comarca, sinó que tenim clients arreu de l’estat espanyol.

Les empreses petites sovint no poden dedicar persones de la plantilla a fer determinades tasques. Com poden explicar allò que potser han de fer i desconeixen i per què són vostès qui millor poden fer el servei?

Normalment les petites i mitjanes empreses no tenen la capacitat econòmica ni tampoc el volum per contractar un director financer i un departament de control de gestió, és per això que externalitzar aquests serveis és la millor solució.

Per altra banda, nosaltres som experts en la matèria i estem constantment en contacte amb empreses de diferents sectors, fet que ens ajuda a poder aplicar les millors pràctiques als nostres clients.

Per a moltes empreses tenir un servei de consultoria externa permanent és tenir una gestoria per pagar la nòmina. Què els proposen fer per ajudar-los?

Nosaltres som especialistes en l’anàlisi financera, i el nostre únic objectiu és ajudar els nostres clients a tenir constantment la informació necessària per prendre les millors decisions i que aquestes vagin encaminades a aconseguir els seus objectius.

En un primer moment, sempre fem un estudi inicial, per tal de veure en quin moment es troba la companyia. En aquest estudi analitzem les vendes, el marge, el posicionament dins el mercat on operen, les despeses…

És una foto imprescindible per poder veure en quin punt es troba i com de lluny està respecte els objectius. A partir d’aquí és quan comencem a planificar i detallar aquelles mesures que l’empresa hauria d’aplicar. L’assessorament no finalitza aquí, sinó que per tal que hi hagi un procés de millora continua, constantment s’han d’analitzar els resultats de cada acció aplicada, per veure si realment s’estan aconseguint els resultats esperats o s’han de replantejar.

L’anàlisi financera visualitza la situació real i sol anticipar els riscos potencials. Assessoren els seus clients en la presa de mesures que haurien de prendre?

Sense dubte, aquest és el nostre gran valor. En tot moment treballem de la mà per tal de poder anticipar-nos a qualsevol risc i aplicar aquelles mesures necessàries.

Tenen clients que arriben ja en situacions de conflicte que requereixen mesures dràstiques?

En molts casos, i també ens passa en l’àmbit personal, moltes vegades no busques ajuda fins que no estàs en una situació límit.

No sempre les accions que s’han d’aplicar són agradables però sí imprescindibles per assegurar el futur.

El petit empresari sol conèixer algun aspecte bàsic de la seva empresa, com pot ser el producte i la comercialització, però molts no tenen massa clars conceptes com marges, palancament, finançament, etc. Han de fer molt treball pedagògic?

Gran part de la nostra feina és la de mostrar constantment quines són les conseqüències econòmiques de cada decisió que es pren. Ho fem sempre amb un llenguatge senzill i clar, intentant evitar conceptes difícils d’entendre.