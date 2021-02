Eva Pedraza deixa l’acta denunciant “pràctiques tipificades com a violència” dins el seu espai polític

En el ple d’Igualada d’aquest dimarts es va formalitzar la renuncia a l’acte de regidora d’Eva Pedraza, de Poble Actiu. Pedraza ja havia anunciat la setmana a través del seu compte de Twitter que feria efectiva aquesta renuncia i en el ple d’aquest dimarts en va explicar els motius.

“No vull fer un discurs buit i i per quedar bé, sinó que vull ser clara i directe”, va començar. I va explicar que “marxo perquè a l’espai del meu grup polític s’ha intentat vulnerar el dret a la llibertat d’expressió, perquè hi ha hagut dinàmiques que de forma sistemàtica han inclòs pràctiques tipificades com a violència, perquè en massa casos s’ha substituït l’assemblearisme per aliances per tal de silenciar, menystenir i marginar”. I afegia que “oltes coses han de canviar en la política institucional, estructuralment tant masculinitzada”. En un discurs d’uns tres minuts, Pedraza acabava expressant que “les meves conviccions feministes fan que em resulti impossible continuar representant amb coherència, ètica política i dignitat aquest espai política”, a més de fer un agraïment a tot el personal de l’Ajuntament i treballadores de les entitats i col·lectius de la ciutat.

Un cop acabat el parlament de Pedraza, els portaveus de la resta de partits li han agraït la feina feta al consistori. Per la seva banda, l’altra regidora de Poble Actiu, Eva Carles, ha assegurat que “ens sap greu no haver trobat la manera de resoldre millor les coses”, i ha afegit que “som aquí de manera temporal, l’important és la lluita del carrer i segur que allà ens tornarem a trobar”.

Poble Actiu agraeix la feina de Pedraza

En un comunicat enviat a la premsa, Poble Actiu ha volgut expressar el respecte a la decisió i agraeix la feina feta durant els darrers cinc anys i mig per Pedraza.

“La feina feta per l’Eva ha estat clau per denunciar les iniciatives polítiques del govern contra les classes populars, fer d’altaveu dels moviments socials de la comarca, per la remunicipalització de l’aigua i per reivindicar que una altra manera de governar més justa, ecologista i feminista és possible. L’assemblearisme ha fet aflorar diferències sobre l’estratègia política i la dinàmica interna, fet que és lògic i habitual en aquesta forma d’organització que seguirem reivindicant. La crítica interna és necessària en tota organització perquè aporta diversitat, empatia i cohesió. Assumim la responsabilitat individual i col·lectiva i treballarem per l’empoderament de les persones que participem activament en la formació”. En el proper ple del mes de març, el número 3 de la candidatura de Poble Actiu, Pau Ortínez, agafarà el relleu de Pedraza.