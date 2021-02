Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 ja té imatge

Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022 és el nou repte per la ciutat i, alhora, una oportunitat per fer valdre la cultura catalana des d’un punt de vista local, des de totes les disciplines i mostrar el gran teixit cultural igualadí. La capitalitat s’encara amb l’objectiu de projectar la ciutat i mostrar la cultura com un bé essencial i un pilar de cohesió social.

Durant un any Igualada serà l’epicentre de la cultura catalana. S’impulsarà la cultura des de tots els racons de la ciutat i en totes les seves disciplines: patrimoni arquitectònic, llengua, literatura arts escèniques (teatre i dansa), arts plàstiques (pintura, escultura, fotografia, videocreació), música, audiovisual (cinema i TV), cultura tradicional i popular.

Procés participatiu ciutadà

A més de la programació habitual impulsada des del Departament de Promoció Cultural, s’obrirà un procés participatiu ciutadà per elaborar una programació d’actes específica per a Igualada Capital de la Cultura Catalana 2022, en què entitats i empreses culturals igualadines podran presentar projectes culturals que seran valorats pels ciutadans. Així es vol posar en valor la cultura creada des de la ciutat amb la finalitat que tots els col·lectius del món cultural s’hi sentin representats.

La imatge d’Igualada Capital de la Cultura 2022

L’estudi creatiu Burzon*Comenge ha desenvolupat la imatge de la capitalitat de la cultura. Es tracta d’un logotip format per tres elements que representen les lletres IGD i que enllacen els conceptes història, patrimoni i identitat; ciutat viva i dinàmica, creativa i amb iniciativa, i els ciutadans ambaixadors compromesos amb la ciutat, que són els que integren l’ampli teixit cultural.

El logotip ha estat escollit d’entre les propostes presentades per cinc estudis diferents, que van ser convidats a desenvolupar les seves idees.

L’Organització Capital de la Cultura Catalana té com a objectiu contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalana, incrementar la cohesió cultural dels territoris així com promocionar i projectar el municipi designat, tant a l’interior com a l’exterior. El president de l’Organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va notificar la designació a l’alcalde el març de l’any passat. Enguany la capitalitat recau en la ciutat de Tortosa, que aquest passat cap de setmana ha estrenat la seva programació.