Esquerra subvencionarà als comerços en perill de tancar

Esquerra Republicana d’Igualada vol oferir ajudes i subvencions per animar i ajudar als nous comerciants que es vulguin instal·lar al comerç així com també ajudar a aquells que estiguin en perill de tancar. Segons els republicans Igualada no es pot permetre que tanquin més comerços ja que, tal i com han explicat en un vídeo comparatiu, durant el govern de Marc Castells han tancat més de 60 comerços a zones cèntriques i eixos comercials molt importants.

Segons els republicans, el comerç local “és feina, ocupació però també és barri, és vida social i comunitària, és seguretat, és proximitat, en definitiva, és ciutat. És molt més que un sector econòmic, és un òrgan vital d’Igualada i la comarca, motius suficients perquè sigui una prioritat d’acció política per la ciutat”.

Des d’ERC expliquen que “el govern de Marc Castells ha girat l’esquena al comerç local donant pas a la instal·lació de grans superfícies comercials mentre el comerç local està patint i tancant. El que abans eren eixos comercials vius i potents ara són locals buits. Nosaltres engegarem un pla d’activació comercial per posar en ús tots aquests locals buits i que hi torni la vida comercial, de proximitat, de kilòmetre zero, a través d’ajudes als emprenedors, perquè muntar un negoci sigui fàcil a Igualada i no una odissea. Això dóna vida a la ciutat i crea activitat comercial, ocupació i productes de més bona qualitat”.

Esquerra proposa crear nous eixos comercials i repoblar al centre on hi ha més de 2000 pisos buits

Els republicans proposen ”rehabilitar pisos abandonats al centre perquè hi torni a viure gent. Si a sobre dels comerços no hi viu gent perquè els pisos estan buits, els comerços ho pateixen”. Alhora, expliquen que “les polítiques comercials que s’han fet són les mateixes de fa 20 anys però en canvi el consum, el model comercial i els hàbits de la gent han canviat totalment” i aposten per “crear eixos comercials, pacificats i humanitzats” i abaixar l’IBI als comerços i que la taxa d’escombraries sigui proporcional als residus generats”.

Finalment des d’ERC apunten que “hi ha una gran quantitat de mesures que es poden fer i només cal mirar què fan les ciutats mitjanes del nostre voltant per entendre que aquí, a Igualada, estem a anys llum d’una política pública comercial agosarada, valenta i decidida. Si sempre fem el mateix, amb sort obtindrem els mateixos resultats.”