Esquerra insisteix en demanar una rebaixa de l’IBI a Igualada

Durant aquests dies l’ajuntament d’Igualada cobrarà el primer rebut de l’impost sobre béns i immobles (IBI) a totes aquelles persones que tinguin el pagament fraccionat i ERC Igualada torna a denunciar que el govern de Marc Castells “cobra l’IBI més car de Catalunya”. Segons els republicans, aquest fet “no es tradueix en més i millor serveis respecte a les altres ciutats mitjanes de Catalunya, totes elles amb impostos més baixos”.

Segons Esquerra, el rebut de l’IBI “castiga a les famílies igualadines”, ja que tenen unes despeses municipals molt més altes. A més, els republicans es queixen que “davant l’augment desenfrenat de preus i del cost de la vida, tothom està perdent poder adquisitiu”. Per aquest motiu ERC demana a l’ajuntament que tingui “sensibilitat davant les famílies igualadines que tenen molts problemes per fer front al rebut de l’IBI més car de Catalunya”.

ERC proposa una rebaixa del rebut de l’IBI per fer-lo més progressiu

Des d’Esquerra tornen a proposar una rebaixa de l’IBI per fer-lo progressiu, de tal manera que qui té més paga més i qui té menys paga menys. Els republicans apunten que “hi ha ciutats que han reduït més el deute, que han invertit més i que han cobrat menys impostos. Això sí que és una gestió eficient i diligent dels recursos públics”.

Des d’ERC recorden que “el govern municipal està a la cua dels serveis socials, sent una de les ciutats mitjanes que menys recursos destinen per la lluita contra la pobresa energètica i que hi ha moltes famílies que necessiten suport de l’administració davant la crisi energètica i de preus que està patint Europa”.

Rebaixes de l’IBI per qui rehabiliti pisos: a Igualada hi ha més de 2000 pisos buits

ERC Igualada també va proposar fer una rebaixa de l’IBI per aquells propietaris que vulguin rehabilitar els seus pisos en cas que es trobin buits o degradats. D’aquesta manera, asseguren els republicans, mobilitzarien el parc d’habitatge buit de la ciutat i alhora incentivarien a rehabilitar els pisos que es trobin en mal estat.