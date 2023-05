Esquerra Igualada demana “el canvi útil” en un míting amb Pere Aragonès i Carme Forcadell

ERC Igualada va celebrar el passat dissabte el seu acte central de la campanya per a les eleccions municipals, amb 200 persones i la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

“Si fa quatre anys el projecte d’ERC Igualada era necessari per fer avançar la ciutat, ara és imprescindible”, va afirmar Enric Conill, que va liderar la candidatura el 2019 i ara continua al capdavant de la llista, en tàndem amb Alba Vergés. “Hem sumat més persones i presentem un lideratge compartit perquè aquesta ciutat faci un pas endavant”, va afegir Conill. “Venim a fer el que no s’ha fet durant 12 anys: modernitzar i transformar Igualada perquè pugui encara el futur”, defensava el número dos. El republicà va cloure la seva intervenció amb una crida: “a totes les persones que ens vau fer confiança el 2019: qui vulgui canvi, que voti el canvi útil”.

Vergés: “Si vols canvi, vota el canvi”

“Si el 2019 ens vam situar com a segona força, ara venim a fer el segon assalt a l’ajuntament, volem passar a governar aquesta ciutat”, va reforçar la candidata dels republicans, Alba Vergés. “Volem una ciutat que sigui capdavantera en la transició verda i lila, amb futur i oportunitats per als joves, que aculli a tothom i sigui capdavantera en drets i llibertats”, va apuntar Vergés, que també va recalcar que “tot això no és possible amb una candidatura que fa massa anys que hi és, que va canviant de nom i de color però sempre és la mateixa, amb les mateixes idees, amb un alcalde que no és capaç de prendre decisions valentes que facin avançar Igualada”. “Comença el compte enrere per tenyir Igualada de groc”, va esperonar Vergés.

L’acte també va comptar amb la intervenció de l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que va destacar que “ja és hora que Igualada tingui una alcaldessa, no volem cap ciutat catalana on no hi sigui present la veu i la mirada de les dones i on la presa de decisions sigui compartida”. Forcadell també va elogiar l’alcaldable Alba Vergés, de qui va destacar que “ha demostrat els seus valors republicans, que sap posar per davant les necessitats col·lectives a les individuals, i que és una dona que estima la seva ciutat”.

En darrer lloc, va cloure l’acte el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va recalcar l’oportunitat de fer un país “republicà”, amb una gran presència d’ERC als municipis i especialment a Igualada: “teniu les idees, el programa, el lideratge, l’actitud i els valors necessaris per fer realitat aquest canvi, que és possible, per deixar enrere anys de governs que van al ralentí”, va afirmar el president Aragonès. “En moments difícils i dolorosos pel país i el planeta, Alba Vergés s’hi va deixar la pell, va demostrar capacitat de treball en equip, de posar seny, i aquesta prova d’estrès l’ha fet una de les persones més preparades per gestionar tot allò que es proposi”, va remarcar.