Junts per Igualada presumeix del Parc Central en un esmorzar amb Pilarín Bayés

Pilarín Bayés va ser ahir a Igualada per donar suport a l’alcaldable de Junts per Igualada, Marc Castells. L’artista va participar en una xocolatada al Parc Central i va posar en valor la tasca de Castells al capdavant del consistori i posant com a exemple de bon govern el mateix parc.

Pilarín va destacar que “en Marc és un gran gestor i ho ha demostrat com alcalde de la ciutat. De fet, recordo que ja fa uns anys, Jacint Codina, alcalde Vic, una vegada em va dir: segueix en Castells, perquè el veig un polític molt preparat, amb molta visió i amb molt sentit del país que volem”. Bayés també afirma que “avui ho podem assegurar, perquè la seva obra de govern parla per si mateixa, i aquí en tenim un gran exemple, un parc que està ple a vessar de gent, un parc que dona qualitat de vida a la ciutat i als igualadins”.

Desenes de ciutadans de totes les edats van acostar-se el Parc Central per poder parlar amb Pilarín, per poder-s’hi fotografiar o per demanar-li que els signés algun dels seus nombrosos llibres.

L’artista va dibuixar en directe, davant els assistents, la nova zona del Parc Central, tal i com la veu: “un espai on els infants hi són feliços jugant, on els avis i les àvies gaudeixen dels nets i d’aquest entorn natural i, també, un lloc ideal per als enamorats”.