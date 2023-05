Aprovació definitiva de la connexió de la Llosa del Cavall a Sant Martí Sesgueioles

S’ha aprovat definitivament el projecte per a l’execució de la derivació de la canonada del Cardener, cap al municipi de Sant Martí Sesgueioles. Amb aquesta esperada obra, el municipi podrà abastir-se d’aigua provinent de l’embassament del Solsonès, i posar fi així als problemes d’aigua potable del municipi.

Sant Martí Sesgueioles actualment compta amb aigua de baixa qualitat, des de fa anys, per al consum. Després d’analítiques, el departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya va determinar que no es fes servir per a ús de boca, per l’accés d’urani. Amb l’aprovació de la connexió de la Llosa del Cavall, s’incrementarà la garantia del subministrament d’aigua i alhora la qualitat d’aquesta.

Per a l’execució d’aquesta obra, hi ha hagut afectats diferents béns i drets de persones veïnes. El cost de l’obra serà de 1.466.966,39€ i té un termini d’execució de 7 mesos.