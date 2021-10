El ple municipal aprova la millora de la pavimentació i accessibilitat d’un tram del carrer de Galícia

Després de l’aixecament de gran part de les restriccions per la Covid19, el Ple Municipal ordinari de l’Ajuntament d’Igualada corresponent al mes d’octubre ja es va celebrar en el seu format habitual: obert al públic i amb els regidors ocupant els seus seients a l’hemicicle.

El ple es va iniciar amb la ratificació del decret d’alcaldia, de data 24 de setembre de 2021, referent a la conformitat i aprovació de l’aportació per a la participació en el projecte MOBICO, que va comptar amb tots els vots a favor.

Per unanimitat també es va aprovar la sol·licitud de l’empresa “ACVIL aparcamientos” per a la instal·lació d’un rentador ecològic de vehicles a l’estacionament subterrani del subsòl de la plaça de la Creu.

Tots els grups municipals van votar a favor, també, de l’aprovació de la memòria valorada per la millora de la pavimentació i accessibilitat d’un tram del carrer de Galícia, del carrer de la Dansa i del carrer de l’Aurora.

També va comptar amb els vots favorables unànimes la concessió de subvencions per a la restauració de façanes any 2021 i l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que duguin a terme i per al seu funcionament de l’any 2021.

La sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions a favor de MIPS fundació privada, per les obres de reforma de l’edifici del centre mèdic en la seva 5a fase, va ser l’últim punt del ple que es va aprovar amb els vots favorables de Junts per Igualada i Ciutadans, l’abstenció d’ERC i els vots en contra del grup municipal d’Igualada Som-hi i de Poble Actiu.