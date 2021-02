Es relaxen restriccions aquest dilluns i es passa a confinament comarcal

Les restriccions per contenir la pandèmia es relaxen a partir d’aquest dilluns. El Procicat “dona una mica d’aire” als sectors més afectats per les restriccions com la restauració, que podrà allargar una hora en els torns d’esmorzar i dinar; els gimnasos, que reobren l’interior amb un aforament limitat al 30% i grups de màxim 6 persones; i les llibreries, que s’equiparen als equipaments culturals i no estaran subjectes a les restriccions del comerç.

Així, podran obrir el cap de setmana i també ho faran cada dia les que tinguin més de 400 m². També destaca el canvi en el confinament, que passa de municipal al comarcal. A més, en el primer curs dels graus universitaris es permetrà la docència teòrica presencial.

La vigència de les noves mesures és de dues setmanes, però poden ser prorrogades, i la resta de restriccions vigents es mantenen.

Tot i la relaxació, seguiran tancats els centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats. A més, el comerç que no sigui essencial, seguirà sense obrir els caps de setmana.

També es mantenen les reunions de sis persones, i que aquestes siguin de dues bombolles de convivència. Pel que fa a la restauració, es manté l’obertura només en les franges d’esmorzar i dinar, però cadascuna s’allarga una hora. Així doncs, podran obrir de 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h.

En matèria educativa, es permetrà la docència teòrica presencial en el primer grau universitari, com es fa en els cicles formatius. També podran obrir en format semipresencial les escoles de música i dansa que estiguin certificades pel Departament d’Educació. Són escoles de preparació per a la formació reglada. Amb tot, continuen suspeses la resta d’extraescolars, fora que estiguin organitzades pel mateix centre educatiu respectant les bombolles.

Pel que fa a l’esport, es permeten competicions que donen accés a les que ja estaven permeses (estatals i professionals). La resta continuen suspeses. Els gimnasos podran obrir al 30%, amb sis persones en activitats grupals.