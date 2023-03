Es presenta un nou protocol de tractament anticoagulant a l’Anoia

En els darrers dies s’ha celebrat la 1a Jornada de Tractament Anticoagulant a la comarca de l’Anoia, organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) i l’ICS Catalunya Central. La matinal, que s’ha dut a terme al Central Cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, ha servit per presentar el nou Protocol del tractament anticoagulant en el pacient amb fibril·lació auricular a la comarca de l’Anoia. Aquest nou Protocol té la finalitat de reduir la variabilitat en la pràctica clínica i d’establir pràctiques segures en el maneig dels pacients, proporcionant als diferents professionals sanitaris de la comarca una eina de suport consultable en la pràctica diària.

La Jornada, que ha reunit prop d’un centenar d’assistents, ha comptat amb diferents ponències i taules rodones on els professionals d’atenció primària i hospitalària especialitzats en l’àmbit de la medicació amb anticoagulants han compartit experiències i coneixements. Les taules han tingut una representació transversal, amb la participació de professionals d’infermeria, medicina, farmàcia, i qualitat i seguretat clínica.

El Comitè Organitzador, format per professionals de l’ICS Catalunya Central i el Consorci Sanitari de l’Anoia, fa una valoració molt positiva de la Jornada, i posa en valor “el treball coordinat i d’equip de diferents professionals referents en anticoagulació dels dos àmbits”. Arran de l’èxit de la jornada es proposen un nou repte: engegar un projecte coordinat i prospectiu que permeti valorar el grau de seguiment del Protocol i la valoració dels beneficis que pugui aportar en la seguretat del pacient en la pràctica clínica diària. Per tirar-lo endavant, remarquen la importància de formar professionals, tant de medicina com d’infermeria, que esdevinguin referents en anticoagulació i que es puguin consolidar dins els equips sanitaris per millorar la seguretat dels pacients.

Al seu torn, els assistents han valorat, també, molt positivament la jornada, tal com es reflecteix en l’alta puntuació a l’enquesta de satisfacció.

L’acte ha arrencat amb la benvinguda a càrrec de Tijana Postic, directora d’Infermeria del CSA, i de Carme Riera, directora del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia de l’ICS, que han destacat la importància de treballar conjuntament per garantir la continuïtat assistencial dels pacients i una atenció basada en la seguretat. Posteriorment, la metgessa especialista en hematologia Olga Ramon Planell ha iniciat la Jornada remarcant la importància de relacionar seguretat, la indicació i el seguiment dels pacients, destacant el paper clau d’infermeria. Tot seguit, la primera taula rodona ha girat entorn de la seguretat del pacient. S’hi han tractat temes com la coordinació del tractament anticoagulant entre l’hospital i l’atenció primària, la prescripció dels fàrmacs anticoagulants a la comarca i l’adherència dels pacients al tractament, entre d’altres. Hi han participat Anna Figueras, farmacèutica hospitalària (CSA); Alejandra Sánchez, microbiòloga i responsable de Qualitat i Seguretat del pacient de l’Hospital Universitari d’Igualada (CSA), i Mar Casanovas, farmacèutica d’atenció primària (ICS).

La taula rodona següent s’ha centrat en el Protocol del tractament anticoagulant en fibril·lació auricular. Les ponents han estat les metgesses de família Sílvia Alpàñez, de l’Àrea Bàsica de Salut Igualada Urbà (ICS); M. del Pilar González, del CAP de Santa Margarida de Montbui (ICS); Isabel Sánchez, de l’Hospital Universitari d’Igualada (CSA); Agnès Rafecas, metgessa especialista en cardiologia de l’hospital igualadí (CSA), que ha parlat de les complicacions cardiològiques en els pacients que reben tractament anticoagulant i la metgessa Olga Ramon, que ha explicat el maneig pràctic de les complicacions hemorràgiques i els procediments quirúrgics.

La darrera taula rodona ha girat entorn de l’educació del pacient en el tractament anticoagulant oral, moderada per la infermera de família i salut comunitària, Olga Sánchez (ICS); les infermeres referents de la consulta de tractament anticoagulant de l’Hospital Universitari d’Igualada, Montserrat Codina Vall, Amparo Aguirre Gago i Desirée Cañizares Morón (CSA), i l’infermer del CAP Igualada Nord (CSA) Miguel Ángel de Luis Díaz.