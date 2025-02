ERC Igualada denúncia “una allau de tancament de comerços a Igualada per la inacció del govern municipal”

Esquerra Republicana a Igualada ha assegurat que “malauradament hi ha una allau de botigues que estan tancant a la ciutat, algunes d’elles emblemàtiques, especialment al centre” i consideren que el govern municipal “no ha fet res per revertir aquesta situació”.

Els republicans afirmen que “si comparem Igualada amb la resta de ciutats mitjanes de Catalunya podem veure com el comerç de la nostra ciutat està en una situació molt difícil i en d’altres ciutats el comerç resisteix millor perquè s’hi estan fent polítiques útils i actives per evitar que tanquin botigues i per incentivar la creació de nous espais comercials”.

En aquest sentit des d’ERC apunten que “a Igualada es fan les mateixes polítiques comercials de fa 20 anys, per inèrcia, i cal fer una aposta gran i decidida per mantenir el comerç que queda” ja que “si seguim aquest camí, ben aviat tindrem una ciutat comercialment despoblada” i recorden que “qualsevol igualadí que camini pel centre veurà que hi ha molts locals buits on abans hi havia activitat”.

“Els habitatges buits perjudiquen el comerç de la ciutat”

Des d’Esquerra afirmen que “el fet que hi hagi més de 2000 habitatges buits a la ciutat, molts d’ells al centre, òbviament tenen una relació directa amb la situació del comerç, ja que si al centre hi ha tants pisos buits i per tant no hi viu la gent, els comerços evidentment se’n resenteixen i pateixen” i en aquesta línia asseguren que “rehabilitar habitatge faria que més gent pogués viure a Igualada a un preu més assequible, repoblaríem al centre i per tant hi hauria més gent que compraria”.

“El mercat de la Masuca ha perdut més del 50% de les parades en 10 anys”

Un dels exemples més paradigmàtics d’aquesta “inacció” del govern municipal, segons els republicans, és el mercat de la Masuca, que en només 10 anys ha perdut més del 50% de les parades. Concretament, a l’any 2015 hi havia 52 parades dins del mercat i 17 a l’exterior i a dia d’avui n’hi ha només 26 a l’interior i 6 a l’exterior i amb el nou mercat municipal només se’n contemplen 20, o sigui s’assumeix una pèrdua de 6 parades més i el govern ni tan sols treballa per ampliar-ne i guanyar-ne de noves”.

Respecte el mercat de la Masuca des d’Esquerra recorden que “es va fer un projecte de reforma pressupostat amb 12 milions d’euros, un disbarat, i ara el govern municipal ha fet marxa enrere després de llençar més de 200.000€ en avantprojectes, projectes, maquetes, vinils i propaganda per un macroprojecte que no es farà” i es pregunten “quants comerços s’haguessin pogut ajudar amb aquests més de 200.000€ llençats a les escombraries”.