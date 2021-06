ERC Anoia i CCOO celebren una trobada per compartir punts de vista

El passat dilluns 31 de maig, els representants d’Esquerra Republicana al territori es van reunir a la seu de Comissions Obreres a Igualada amb la nova direcció comarcal del sindicat. Durant la trobada, ambdues parts van coincidir en la necessitat de col·laborar davant la situació esdevinguda a causa de la COVID-19, que més enllà d’una pandèmia a nivell sanitari, també ha portat una crisi social i econòmica que ha marcat la vida de tots els anoiencs.

La Conca d’Òdena va ser la primera zona confinada, ara fa més d’un any, i la taxa d’atur i els ERTOS sorgits a causa d’aquesta situació han afectat en gran manera a aquesta comarca. És per això que, Esquerra s’ha compromès a treballar amb sindicats i empreses per donar sortida i vetllar pel benestar dels treballadors i treballadores de tots els sectors del territori.

En aquest sentit, en paraules de la diputada Carolina Telechea, “la nostra obligació és estar al costat de la gent des de totes les institucions, i un exemple és la col·laboració del grup parlamentari a Madrid amb CCOO, amb una relació que sempre ha estat excel·lent”.

Per la seva banda, la diputada a la Diputació de Barcelona i alcaldessa d’Òdena, Maria Sayavera, es va mostrar una total disposició de continuar amb trobades com la celebrada aquest dilluns passat, en favor del consens i el treball conjunt, escoltant totes les veus dels sectors socioeconòmics.

En aquesta ocasió, també va estar present a la reunió el diputat adscrit a l’Anoia i sindicalista, Jordi Albert. El diputat de Sant Andreu de la Barca, qui treballa activament en les comissions de treball del Parlament de Catalunya, va exposar la necessitat de col·laboració entre les dues forces per tal de defensar els drets dels treballadors i treballadores i continuar amb els valors que són pilars d’aquestes lluites, posant d’exemple allò treballat durant tants anys al Baix Llobregat.

Tant l’equip de CCOO com el d’ERC, doncs, van coincidir en la necessitat del treball conjunt per donar resposta a les preocupacions de tots els sectors productius, de serveis i administracions, així com el tercer sector, sense deixar de banda quin ha de ser el model productiu que ha d’arribar en aquesta nova etapa.

Totes dues parts van concretat de seguir celebrant trobades i es van emplaçar a seguir mantenint tots els canals de comunicació per tal de continuar treballant plegats.