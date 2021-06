Enquesta: on prefereixes mirar pel·lícules, a casa o al cinema?

Divendres passat s’anunciava que Igualada tindria una segona sala de cinema, també a l’Ateneu. Una extraordinària notícia que no és habitual en els temps actuals. Les plataformes de reproducció en línia, com Netflix, HBO, Movistar o Filmin han entrat amb molta força des de ja fa anys i això ha fet que baixés l’assistència a les sales de cinema. A Igualada, però, la sala de l’Ateneu ha tingut sempre una molt bona resposta i abans de la pandèmia, les xifres d’assistència de públic eren creixents cada any. És per això que aquesta setmana us preguntem:

On prefereixes mirar pel·lícules, a casa o al cinema?