Alba Vergés serà la nova vicepresidenta primera del Parlament

L’exconsellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, torna a la Mesa del Parlament. Just abans d’assumir el càrrec amb el president Quim Torra al capdavant d’aquell Govern, Vergés era secretària de la Mesa. Ara, després de la presa de possessió del nou executiu de Pere Aragonès i que la republicana Anna Caula hagi deixat la Mesa per a ser secretària general de l’Esport, Vergés assumirà la vicepresidència primera del Parlament, segons han avançat diversos mitjans i ha confirmat l’ACN. Caula ja fa dies que va renunciar al càrrec per a entrar a l’estructura de Govern, però Vergés no assumirà la vicepresidència fins que el relleu sigui votat al proper ple del Parlament.

