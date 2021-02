En temps normals, aquest proper cap de setmana els carrers d’arreu del país es farcirien de gent disfressada de totes les maneres imaginables. Però en temps de coronavirus, amb totes les restriccions existents, aquest any no hi haurà rues de Carnestoltes. Això sí, d’alguna manera o altre alguns municipis com Igualada volen que la gent es disfressi igualment, des de les seves cases, i han organitzat concursos a través de les xarxes socials. És per això que aquesta setmana us preguntem:

