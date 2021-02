Dos joves montbuiencs detinguts per extorsionar a dos menors

Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada van detenir el dia 4 de febrer dos nois de 18 anys i veïns de Santa Margarida de Montbui, com a presumptes autors dels delictes d’extorsió, robatori amb violència i intimidació, i detenció il·legal.

Durant el passat mes d’agost dos menors van anar a un pis d’Igualada on havien estat convidats. Allà van conèixer dos joves que els van retenir en el pis durant una hora i els hi van sostreure tots els diners que portaven. Seguidament els van deixar marxar.

Uns mesos després, un dels menors sortia de l’institut quan van aparèixer els dos joves que l’havien extorsionat amb un vehicle. Aquests el van fer pujar dins del cotxe on el van intimidar perquè els hi donés els diners que portava. Com que el menor no tenia res el van deixar marxar i li van dir que el divendres 29 de gener l’anirien a buscar perquè els hi donés 50 euros.

Quan la Policia Local d’Igualada va tenir coneixement d’aquests fets va informar als mossos, els quals van iniciar una investigació per esbrinar qui eren els dos joves. Després de diverses indagacions, els dos sospitosos van ser localitzats i detinguts el 4 de febrer a Igualada.

Cal destacar que la investigació continua oberta ja que els autors podrien estar implicats amb més fets. Els detinguts van passar el dia 6 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.