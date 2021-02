Sant Martí Sesgueioles impulsa un viver d’artesans al municipi

Aquest mes de febrer, l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles promou un viver d’artesans al municipi i, per a fer-lo possible, impulsa una prova pilot que té com a objectiu proporcionar un punt de trobada, coneixement, creació i venda al detall per a santmartinencs i santmartinenques amb un projecte propi d’emprenedoria comercial i artesanal.

L’ens cedeix un espai de l’edifici municipal de “l’Hospital”, a la planta baixa del carrer del Pont número 6, per a promoure una prova pilot que tindrà una durada de 6 mesos i no implicarà cap cost als sol·licitants. Passat el període de prova, i amb la certesa que el projecte te interès i compromís per a seguir endavant, es realitzarà un contracte d’arrendament, amb un lloguer mensual als interessats.

Al viver d’artesans hi pot formar part tota aquella persona que tingui residència actual a Sant Martí Sesgueioles, empadronada o no al municipi; i que desenvolupi un projecte personal vinculat amb un ofici artesà: tèxtil, ceràmica, elements naturals, fusta, etc. De moment, no poden ser sol·licitants projectes relacionats amb productes agroalimentaris.

Les persones sol·licitants es comprometen a col·laborar i participar durant el temps que dura la prova pilot, 6 mesos.

Presentació de sol·licituds fins el 22 de febrer

Tots aquells artesans de Sant Martí Sesgueioles que vulguin compartir idees, coneixements i donar-se a conèixer, així com disposar d’un petit punt de venda i expositor comú obert al públic, poden presentar la seva sol·licitud abans del 22 de febrer. Trobaran tota la informació a la web de l’Ajuntament, www.sesgueioles.cat