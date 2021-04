Enquesta: sortiràs a comprar el llibre i la rosa aquest Sant Jordi?

Després que l’any passat es traslladés el dia del llibre i la rosa a meitat d’estiu per la pandèmia, aquest 2021 tornarà a ser quan toca, per Sant Jordi, aquest proper divendres 23 d’abril. Tot i que no sigui una Diada igual que les anteriors a la pandèmia, sí que es podran comprar llibres i roses als carrers de tots els pobles de Catalunya. Amb menys parades i controlant les aglomeracions, però amb la intenció de mantenir l’esperit festiu d’un dels dies més bonics de l’any al nostre país. Coincidint amb aquesta jornada, doncs, aquesta setmana us preguntem:

Sortiràs a comprar el llibre i la rosa aquest Sant Jordi?