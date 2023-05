Com cada cop que s’acosta el festival Rec.0, s’obre el debat de què cal fer amb el barri, quines inversions son necessàries i quin futur se l’ha ha de donar. Aquest dimecres s’inicia una nova edició del Rec.0 i durant quatre dies, les adoberies que estan tancades durant tot l’any acolliran milers i milers de persones que venen a comprar. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Estàs d'acord en què cal prioritzar les inversions públiques en el barri del Rec?