La matinada de dissabte a diumenge el rellotge passarà de les tres a les dues. “Dormirem una hora més”, és la frase més repetida aquests dies. En els darrers anys, però, s’ha posat sobre la taula el debat sobre si realment és necessari el canvi d’hora que es fa al març i a l’octubre, sobretot quan sembla que l’estalvi d’energia no és tant com es preveia en un inici. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Estàs d'acord en conservar tot l'any l'horari d'hivern, com pot plantejar la UE?