L’Events CB Igualada recupera el camí de la victòria

EVENTS CB IGUALADA 66

CEJ L’HOSPITALET 57

El passat diumenge, l’Events CB Igualada disputava a Igualada la jornada cinc de Copa Catalunya contra el Gràfiques Vilanova CEJ L’Hospitalet.

El partit va començar amb domini hospitalenc gràcies al major encert en el llançament. A mitjans del període, les igualadines van poder empatar el partit gràcies a un parcial de 6 a 0. A partir d’aquest moment, el joc es va embussar i els dos equips només van aconseguir anotar des de la línia de tirs lliures. Al final del període 10 a 15.

En el segon període, les igualadines van començar a desplegar el seu millor joc tan ofensiu com defensiu. Un parcial de 13 a 4 en els primers 5 minuts posava al conjunt igualadí per davant en el marcador. Les visitants no aconseguien anotar gràcies a la bona defensa local. Llançaven a cistella però amb males situacions degut a la bona defensa igualadina. Al descans s’arribava amb 29 a 25.

El tercer període va ser el més vistós de cara a l’espectador. Els dos equips van estar molt encertats de cara a cistella. Les igualadines van començar a sentir-se molt còmodes a la pista, sobretot en el joc sense pilota i també amb les situacions de transició. Al final del període, 53 a 45.

En l’inici del darrer període, el joc igualadí va seguir amb la mateixa dinàmica però sense encert. Per contra, les visitants es van creure amb opcions de capgirar el marcador. Un parcial de 0 a 6 les col·locava a 4 punts. Però el partit no es podia escapar i les blaves ho tenien molt clar. Lluny de posar-se nervioses pel resultat ajustat, van poder posar terra per mig. Al final 66 a 57 una molt bona victòria, davant un rival complicat en què cal destacar la gran actuació de tot l’equip.