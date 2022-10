Un Monbus CB Igualada a remolc tot el partit, perd a casa contra el CBT

MONBUS CB IGUALADA 69

IBERSOL CB TARRAGONA 81

El passat dissabte, el Monbus CB Igualada disputava a Les Comes la jornada quatre de la lliga EBA contra el CB Tarragona. Un partit molt important pels dos equips per tal de no acumular dues derrotes consecutives.

Un cop iniciat el partit, els igualadins van inaugurar el marcador. Tot i això, no van aconseguir evitar repetir els parcials en contra característics dels inicis de partits anteriors. Aquest cop, gràcies al gran encert per part de l’equip tarragoní, va provocar que els locals anessin tot el partit a remolc. A poc a poc gràcies a una millora en les seleccions i un augment de la intensitat defensiva els igualadins van aconseguir ajustar el marcador acabant el segon període 34-39.

La segona meitat es va iniciar amb una gran igualtat per part dels dos equips amb intercanvis de cistelles on cap equip sortia afavorir. No obstant, en els últims instants del tercer període, un seguint de males accions van provocar que l’equip visitant tornés a sumar una petita diferencia.

Durant l’inici de l’últim període, els blaus van tornar a retallar distàncies arribant a col·locar-se a 4 de diferència, quan una jugada clau va canviar la dinàmica del partit, amb una tècnica en contra dels locals que els jugadors del CB Tarragona aprofitaven per tornar a escapar-se en el marcador i acabar deixant un resultat a l’electrònic de 69-81.