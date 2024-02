Enquesta: Els calçots te’ls menges…

Publicitat

La calçotada és un esdeveniment típic de Valls que ja s’ha estès arreu de Catalunya, celebrant-se durant el final de l’hivern i començament de la primavera.

Els calçots, una varietat de cebes tendres especialment conreada per a aquest propòsit, es rosteixen directament sobre les flames de sarments i es mengen amb la mà, amanits amb salsa romesco. Després de coure els calçots, es tiren troncs per fer unes bones brases que s’aprofita per rostir carns, embotits i verdures per al segon plat. Hi ha diversitat d’opinions sobre com celebrar una bona calçotada.

Per això et preguntem…

Els calçots te’ls menges… Amb pitet i guants

Sense VotaResultat

