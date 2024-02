Publicitat

Trànsit informa a través del seu perfil oficial de X que ara mateix hi ha un accident de trànsit a la C-15, concretament a l’altura de la Torre de Claramunt.

Tot i que encara no es coneixen del tot cert les causes de l’accident, segons fonts de Trànsit creuen que ha estat un xoc entre almenys 4 vehicles i que de moment, no hi ha ferits de gravetat.

Les retencions afecten els dos sentits de la marxa amb cues d’1 i 2 km.

