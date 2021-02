Enquesta: creus que s’arribarà a un pacte de govern aviat?

Després de les eleccions és el moment en què els partits han d’asseure’s i arribar a un pacte per a formar govern. La força amb més vots, el PSC, no sembla que pugui aconseguir-ho, ja que fins al moment només té el suport d’En Comú Podem que no és suficient per arribar als 68 diputats necessaris. La segona força Esquerra, sembla que ho tindria més fàcil, però s’ha per arribar a la presidència, Pere Aragonès s’ha de posar d’acord amb Junts i la CUP o els Comuns. Una fórmula que ara mateix tampoc està del tot clara. És per això que aquesta setmana us preguntem?

Creus que s'arribarà a un pacte de govern aviat? Sí No Results Vote