La concentració de suport a Hasel d’Igualada reuneix unes 150 persones

Després de l’empresonament aquest dimarts al matí del raper lleidetà Pablo Hasel, arreu de Catalunya es van fer diverses concentracions demanant la seva llibertat. També n’hi va haver a Igualada, on es van concentrar unes 150 persones a la Plaça de l’Ajuntament. A diferència d’altres ciutats de Catalunya com Vic o Barcelona, on després de la concentració hi va haver aldarulls, a la capital de l’Anoia no se’n van produir.

Els Mossos d’Esquadra van detenir Hasel en un operatiu que va començar dimarts a primera hora del matí. Els Mossos es van emportar Hasél enmig de crits de suport d’estudiants i altres persones que s’havien concentrat al voltant de la universitat, on s’havia tancat. Hasél està condemnat a 2 anys i 9 mesos per l’Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i justifica la tancada al rectorat per evitar posar “fàcil” la seva detenció perquè ingressi a presó. El termini per entrar a un centre penitenciari va vèncer divendres passat.