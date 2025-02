Empat de caràcter del CF Igualada masculí contra el Balaguer

Resultats del Partit

Balaguer, C.F. vs Igualada, C.F. Primera Catalana Balaguer, C.F. 2 – 2 Igualada, C.F.

El CF Igualada va aconseguir un valuós empat 2-2 en la visita al sempre complicat Municipal de Balaguer. Un resultat treballat davant un rival que va exigir el millor dels blaus, en un matx intens i amb alternatives per als dos equips.

El partit no va començar bé per als visitants. Tot just al minut 5, un gol de rebot va posar en avantatge el CF Balaguer, obligant l’Igualada a remar contra corrent des dels primers compassos. L’equip visitant va trigar a assentar-se en un duel de gran exigència física, amb els locals imposant un ritme alt i dificultant la sortida de pilota dels d’Igualada.

Amb el pas dels minuts, els blaus van començar a trobar el seu lloc al partit, encara que sense grans ocasions. Just abans del descans, al minut 40, va aparèixer Sandoval per marcar l’empat, un gol clau que va permetre a l’equip afrontar la segona meitat amb una altra mentalitat.

A l’inici del segon temps hi va haver un nou cop dur per a l’Igualada. Un penal a favor del Balaguer va acabar en el segon gol local, i va tornar l’avantatge al conjunt amfitrió. Tot i això, la resposta visitant no es va fer esperar: en la següent jugada, Sandoval va tornar a aparèixer per marcar el seu doblet i tornar la igualtat al marcador.

Amb el 2-2, el partit va entrar en una fase d’anada i tornada, amb oportunitats per a tots dos equips. El CF Igualada va tenir a les seves botes la victòria al minut 87, quan Cintas va estavellar la pilota al travesser, en el que hauria pogut ser el gol del triomf. Finalment, el marcador no es va moure i el repartiment de punts va reflectir la intensitat i esforç dels dos equips.

Diumenge, 23 de febrer, el conjunt blau rebrà el Guineueta a Les Comes, a la recerca d’una victòria que li permeti seguir sumant a la classificació.