Calaf repara fuites a la xarxa de subministrament d’aigua que feien perdre al municipi uns 200.000 litres al dia

El Servei d’Aigües de Calaf ha estat fent diferents tasques de reparació a la xarxa de subministrament després que es detectessin diverses fuites d’aigua amb l’ajuda d’un geòfon. Es calcula que aquestes reparacions poden suposar un estalvi de prop de 200.000 litres d’aigua al dia, ja que un cop reparades les fuites, si comparem els registres del mes de febrer de l’any 2024 amb els d’aquest mes de febrer, s’ha vist que s’ha passat de gastar uns 860 m3 cada dia a gastar-ne uns 670.000 litres al dia.

En total s’han localitzat i reparat fins a cinc fuites ubicades al carrer Laureà Figuerola, Sant Antoni, Sant Joan Baptista la Salle, La Sort i el passeig Santa Calamanda. D’altra banda, també es van fer prospeccions al carrer Londres i al carrer Molsosa sense trobar-hi finalment cap fuita.

Mapa de les fuites detectades a Calaf. © Servei d’Aigües de Calaf (Ajuntament de Calaf)

El geòfon és una eina que permet el registre del moviment generat per una font energètica. Tradueix el desplaçament, la velocitat o l’acceleració en senyals acústics i, en el cas de les fuites d’aigua, tradueix el moviment i la força de l’aigua en impulsos elèctrics i això permet saber on es troba la fuita d’aigua a través de les ones de so.

Tot i que aquestes fuites no repercutien directament a les factures dels usuaris finals, l’aigua que es perdia, era aigua que igualment l’Ajuntament havia de capturar del pou, desnitrificar o comprar a ATLL (Aigües Ter-Llobregat) i que per tant, comptava com a despesa del pressupost global del servei d’Aigües de Calaf. En aquest sentit doncs, aquest estalvi econòmic en el pressupost, permetrà poder destinar més diners a inversions i millores del servei.