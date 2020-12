Els Tres Tombs d’Igualada seran, el gener, “simbòlics i reduïts”

El passat novembre i en format virtual es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada per als socis i sòcies de l’entitat. A banda de tractar diferents punts es va presentar i donar per aprovada la nova Junta Directiva que continua estant liderada per Montserrat Argelich i Solé, acompanyada de quinze homes i dones, cinc dels quals s’han incorporat recentment per continuar treballant per la festa amb empenta i il·lusió.

En l’edició d’aquest any els desitjos de l’entitat han anat migrant per finalment ser plasmats en allò que realment es necessita, i en allò que la situació permetrà fer. Des de la Junta s’han dedicat els esforços en planificar una festa que sigui possible en l’escenari actual i el previst, però lògicament entenent que l’escenari canvia de forma imprevista i ràpida. A l’assemblea es van donar a conèixer diferents propostes de com plantejar la celebració dels propers Tres Tombs i la resta d’actes que acompanyen les festes gremials o que també es duen a terme al llarg de l’any. Ara més que mai el més important és mantenir la qualitat de la festa, no la quantitat, i que en tots els actes que pes puguin fer es mantingui l’essència, per damunt de tot.

En tot cas, des de la Junta de l’entitat es vol avançar que els Tres Tombs es realitzaran, però d’una forma diferent a la de sempre; seran simbòlics i molt reduïts. És obvi que no hi haurà participació forana, ni convocatòria a participants externs.

Pel que fa al Concurs de Dibuix a les escoles d’Igualada, anunciar que es continuarà duent a terme. I pel que fa al Concurs de Fotografia organitzat amb la col·laboració de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, com en els darrers 40 anys, també es seguirà fent. Properament es farà ressò de les bases.

Per últim, un agraïment especial a les persones que col·laboren amb l’entitat com a voluntàries i que malauradament enguany, no podran ser-hi totes; a les empreses col·laboradores i anunciants, a les administracions, i evidentment als socis i sòcies que estimeu i vetlleu per la festa.

Aprofitem per desitjar a tothom unes molt bones festes i un any nou ple de salut i energia.

