Els tres dies de cribratge acaben amb 2.600 testos realitzats i 6 positius detectats

Els tres dies de testos massius a Igualada van finalitzar aquest dijous i ho van fer amb 2.591 igualadins i igualadines passant pel recinte de l’Escorxador per realitzar-se les proves. Així, del total de testos realitzats només es van trobar 6 positius. Després dels tres dies a Igualada, aquest divendres també es realitzaran testos a Santa Margarida de Montbui.

La mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys i que no hagin passat la malaltia, amb la finalitat de frenar l’expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).

L’estratègia de fer proves a la comunitat es fa per aturar l’extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. Es tracta de detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n’hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn. Cal destacar la importància de fer l’aïllament que determinin els professionals sanitaris en cada cas.